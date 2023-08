Giá USD hôm nay 5.8.2023: Ngân hàng giảm, tự do tăng cao

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 40 đồng, Eximbank mua vào còn 23.500 - 23.580 đồng, bán ra 23.880 đồng; Vietcombank mua vào 23.520 - 23.550 đồng, bán ra 23.890 đồng… Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do tăng 40 đồng, mua vào lên 23.750 đồng và bán ra 23.800 đồng. Giá bán đồng bạc xanh trên thị trường tự do đang tiến sát giá trong ngân hàng, khoảng cách rút ngắn còn 80 đồng/USD thay vì 130 đồng/USD trước đó.



Giá USD tự do tăng NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index xuống 0,5 điểm, còn 101,99 điểm. Thông tin bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tháng 7 vừa công bố khá xấu khiến giá đồng bạc xanh đi xuống. Bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng 187.000 việc làm, trong khi mức dự kiến là 205.000 việc và tháng trước lên đến 209.000 việc. Thêm vào đó, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,5%, thấp hơn dự báo 3,6%. Con số này rất gần với mức thấp nhất kể từ năm 1969.

Trong khi đó, tiền lương bình quân mỗi giờ (vốn quan trọng đối với cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ - Fed) tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ, đều cao so với dự báo tăng 0,3% và 4,2% từ các chuyên gia. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed giữ lãi suất không đổi tại cuộc họp ngày 19 - 20.9 hiện vào khoảng 85%, tăng so với dự báo ở mức 78% ngay trước khi có dữ liệu việc làm.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm từ mức cao nhất trong nhiều tháng xuống còn 4,04%. Sự gia tăng của lợi suất trái phiếu trong những phiên gần đây đã gây áp lực lên các tài sản rủi ro.