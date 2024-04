Giá USD hôm nay 6.4.2024: Đô la tự do 'quay xe' giảm

Các ngân hàng tăng nhẹ giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 24.750 - 24,780 đồng, bán ra 25.120 đồng; ACB mua vào 24.780 - 24.810 đồng, bán ra 25.110 - 25.150 đồng; Vietinbank mua USD với giá 24.705 - 24.745 đồng, bán ra 25.165 đồng…

Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do tiếp tục giảm thêm 15 đồng, dẫn đến giá USD tự do đắt hơn ngân hàng còn 320 - 340 đồng. Giá mua USD tự do xuống 25.405 đồng, bán ra 25.485 đồng.



Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD tăng nhẹ khoảng 10 đồng, lên 24.959 đồng. Trong tuần qua, giá USD đã tăng 0,6% và đã tăng 6,43% so với năm trước. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 25 - 29.3) trên thị trường liên ngân hàng tăng 18.090 tỉ đồng/ngày so với tuần trước, đạt khoảng 330.143 tỉ đồng, bình quân 66.029 tỉ đồng/ngày.

Kỳ hạn đầu tư qua đêm chiếm 78% tổng doanh số giao dịch, kỳ hạn 1 tuần chiếm 17% tổng doanh số giao dịch. Lãi suất các kỳ hạn dưới 2 tháng biến động nhẹ (từ giảm 0,01% đến 0,02%), giảm mạnh nhất là kỳ hạn 3 tháng với mức 0,37%. Lãi suất USD ở các kỳ hạn dao động từ 5,27 - 6,1%/năm.

Ngân hàng tăng giá USD NGỌC THẮNG

Đồng USD phục hồi trở lại trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 104,25 điểm, có thời điểm lên 104,6 điểm. Nguyên nhân khiến USD tăng mạnh đến từ Mỹ công bố việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 303.000 việc trong tháng trước. Con số này đã vượt mức kỳ vọng thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo sẽ có 200.000 việc làm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, Mỹ đã giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 6 xuống còn 54,5% sau khi báo cáo việc làm được công bố.