Giá USD hôm nay 7.3.2025: Đô la tự do tăng trở lại

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm thêm 8 đồng, xuống còn 24.730 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 20 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.290 - 25.320 đồng, bán ra 25.680 đồng; ACB mua vào 25.300 - 25.330 đồng, bán ra 25.680 đồng… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ tăng trở lại 15 đồng, lên 25.710 đồng chiều mua vào, bán ra 25.810 đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 24 - 28.3) đạt khoảng 518.652 tỉ đồng, bình quân 103.730 tỉ đồng/ngày, tăng 28.559 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 81% và 15%. Lãi suất USD bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần đều tăng khoảng 0,01%/năm, lần lượt lên mức 4,29%/năm và 4,31%/năm. Ngược lại, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng giảm 0,11%/năm xuống mức 4,39%/năm.

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD - Index giảm 0,2 điểm, xuống còn 104,19 điểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa miễn thuế nhập khẩu 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico trong vòng một tháng, bước ngoặt bất ngờ mới nhất trong chính sách thương mại của ông khiến các nhà đầu tư bất an. Ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch chi nhánh Bắc Mỹ tại Công ty Moneycorp ở New Jersey cho biết, có rất nhiều công ty Mỹ phụ thuộc vào xuất khẩu và nhập khẩu. Nếu số liệu thương mại giảm, nhìn chung, điều đó có thể không tốt cho nền kinh tế Mỹ.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR đã chạm mức đỉnh 4 tháng so với đồng USD, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất lần thứ 6 trong vòng 9 tháng đúng như dự kiến, nhưng đã điều chỉnh tăng dự báo lạm phát trong ngắn hạn. Đồng tiền chung châu Âu có thời điểm tăng chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 là 1,0854 USD, trước khi giảm xuống còn 1,0784 USD. Đồng EUR đã tăng khoảng 4% trong tuần này, mức tăng tuần lớn nhất kể từ tháng 3.2020. ECB đã nâng dự báo lạm phát lên 2,3% trong năm nay đối với khu vực đồng EUR.