Giá USD hôm nay 7.8.2023: 'Đô' tự do quay đầu đi xuống

Sáng 7.8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.815 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại hầu như đi ngang. Cụ thể, Vietcombank mua vào ở mức 23.525 đồng, bán ra 23.895 đồng; BIDV cũng duy trì giá mua 23.580 đồng, bán ra 23.880 đồng… Riêng giá USD tự do giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.730 đồng và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.800 đồng.

Giá USD tự do sáng 7.8 giảm mạnh NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tăng trở lại khi chỉ số USD-Index hồi phục lên 102,06 điểm, tăng 0,07 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh trong phiên cuối tuần qua hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao sau khi dữ liệu cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ tạo ra nhiều việc làm hơn dự báo trong tháng 7. Hơn nữa, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 7.

Cuộc khảo sát của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 187.000 việc làm vào tháng trước, ít hơn cuộc khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế dự báo con số tăng trưởng 200.000. Điều này đã phần nào ngăn đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc và chặn đà tăng gần đây của đồng USD.

Tuy nhiên, thu nhập trung bình mỗi giờ của người lao động tăng cao hơn ước tính. Điều này khiến cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Lawrence Summers đã bày tỏ lo ngại trên tờ Bloomberg rằng lạm phát có nguy cơ sẽ tăng trở lại. Nếu lạm phát chưa sát với mục tiêu 2% mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đề ra thì khả năng cơ quan này vẫn tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong khi đó, nhiều ý kiến vẫn dự báo Fed sẽ không tăng lãi suất nữa mà chỉ duy trì ở mức hiện tại đến hết năm. Việc giảm cường độ tăng lãi suất của Fed chính là nguyên nhân khiến đồng USD dần trượt giá sau khi đã có những đợt tăng cao trong năm vừa qua...