Giá USD hôm nay 8.11.2023: 'Đô' tự do lao dốc, rớt xuống dưới 24.600 đồng

Sáng 8.11, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, ngân hàng Eximbank tiếp tục giảm 10 - 20 đồng, đưa giá mua xuống 24.100 đồng và bán ra xuống 24.490 đồng. Ngược lại, Vietcombank tăng 10 đồng, mua vào lên 24.140 đồng và bán ra 24.510 đồng... Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm qua ở mức 24.014 đồng, giảm 50 đồng so với đầu tuần.

Riêng giá USD tự do cũng giảm mạnh, mua vào còn 24.470 đồng và bán ra 24.550 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do giảm 50 đồng và đang cao hơn ngân hàng 40 - 50 đồng.

Giá USD sáng 8.11 trong nước vẫn theo đà giảm NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới cũng tăng nhẹ trở lại. Chỉ số USD-Index đi ngang ở mức 105,6 điểm, cao hơn 0,3 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh hồi phục sau khi một số quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra tín hiệu lẫn lộn về lộ trình tăng lãi suất trong tương lai, từ đó hỗ trợ tăng ngắn hạn cho đồng USD.

Thống đốc Fed - Lisa Cook lưu ý rằng mục tiêu về lãi suất hiện tại của Fed là đủ để đưa lạm phát trở lại 2% và Fed sẽ tiếp tục thận trọng để đảm bảo đạt được mục tiêu lạm phát. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed khu vực Minneapolis - Neel Kashkari không tin việc tăng lãi suất đã kết thúc. Ông cho rằng việc thắt chặt không đủ sẽ không giúp lạm phát quay trở lại mức 2% trong một thời gian hợp lý.

Những phát biểu trái chiều khiến dự báo về động thái chính sách tiếp theo của Fed không chắc chắn. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư đang cho rằng Fed sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất sau khi dữ liệu việc làm yếu hơn của Mỹ công bố vào tuần trước. Do vậy, trọng tâm của thị trường sẽ vẫn tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed - Jerome Powel vào hôm nay và ngày mai.

Bên cạnh đó, Trung Quốc mới công bố giá trị xuất khẩu tháng 10 tính bằng đồng USD giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, tệ hơn mức dự báo giảm 3,3% trong một cuộc thăm dò của Reuters. Xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 6 tháng liên tiếp do lãi suất cao hơn gây áp lực suy giảm lên nền kinh tế toàn cầu. Nhưng điều đó lại là một phần hỗ trợ đồng bạc xanh neo cao...