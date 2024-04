Giá USD hôm nay 8.4.2024: Thị trường tự do tăng vượt 25.500 đồng

Sáng 8.4, giá USD tại các ngân hàng thương mại đi ngang như Vietcombank tiếp tục mua vào 24.750 đồng, bán ra 25.120 đồng; BIDV mua vào 24.805 đồng và bán ra 25.115 đồng... Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng duy trì ở mức 24.038 đồng như cuối tuần qua. Ngân hàng Nhà nước giữ giá mua giao ngay không đổi ở mức 23.400 đồng và bán ra 25.189 đồng.

Riêng giá USD tự do tiếp tục đi lên khi mua vào 25.400 đồng và bán ra 25.520 đồng, tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 60 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Giá USD tự do đang cao hơn trong các ngân hàng thương mại 400 đồng.

Giá USD tự do sáng 8.4 tiếp tục tăng dù ngân hàng đứng yên NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 104,18 điểm, cao hơn 0,11 điểm so với cuối tuần qua. Mỹ vừa công chỉ số PMI sản xuất tháng 3 giảm nhẹ từ 52,5 xuống 51,9, cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất đang chậm lại và áp lực lạm phát trong ngành sản xuất đang có dấu hiệu gia tăng. Điều này hỗ trợ cho kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng tiền tệ. Một số nhà phân tích cho rằng sức mạnh của đồng bạc xanh vẫn duy trì mặc dù thời điểm bắt đầu giảm lãi suất của Fed vẫn chưa thể xác định.

Hiện nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 6 mặc dù một số quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, đều tỏ ra thận trọng. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đã giảm dự đoán cắt giảm lãi suất trong tháng 6 từ mức 60% vào tuần trước đó xuống còn 54,5% sau khi công bố báo cáo việc làm trong cuối tuần qua của Mỹ đã tăng mạnh.

Tại cuộc họp tháng 3 vừa qua, các thành viên Fed kỳ vọng có 3 đợt hạ lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên sau đó, một số thành viên cơ quan này đã có nhiều quan điểm trái chiều về số đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí có thành viên kỳ vọng không có đợt giảm nào cho tới năm 2026...