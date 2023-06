Giá USD hôm nay 8.6.2023: Ngân hàng giảm giá, chênh lệch mua bán tăng cao

Ngày 8.6, Eximbank giảm giá bán USD 20 đồng, xuống còn 23.630 đồng, trong khi giá mua vào giữ nguyên ở mức 23.250 - 23.330 đồng. Vietcombank giảm giá USD 5 đồng, còn 23.285 - 23.315 đồng chiều mua vào, bán ra 23.655 đồng… Ngược lại, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng 10 đồng, lên 23.480 đồng ở chiều mua vào, bán ra 23.530 đồng.

Giá USD trên thị trường quốc tế ít biến động trước khi thị trường có những thông tin mới được công bố. Chỉ số USD-Index dao động quanh mức 104 điểm. Đồng bạc xanh đang có những thông tin bất lợi ảnh hưởng đến đà tăng giá. Để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính, chính phủ Mỹ đã thông qua luật thỏa thuận nới trần nợ trong hai năm tới. Điều này đồng nghĩa Kho bạc Mỹ sẽ phát hành trái phiếu. Các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường chuẩn bị chứng kiến một đợt lớn trái phiếu chính phủ Mỹ trị giá 1.000 tỉ USD dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này kéo dài đến các tháng tới.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, chi phí lãi suất đối với nợ công sẽ đạt 645 tỉ USD trong năm nay và 1.400 tỉ USD vào năm 2033. Lãi suất trung bình đối với nợ liên bang tăng, khi nợ đáo hạn và được tái cấp vốn. Vào năm 2024, lãi suất trung bình dự kiến đối với các khoản nợ do công nắm giữ là 2,9%, cao hơn 0,2% so với năm 2023 và cao hơn 0,7% so với năm 2022. Mặc dù tăng chậm nhưng tỷ lệ sau đó đạt 3,2% vào năm 2024. Việc bán ồ ạt trái phiếu của Mỹ chắc chắn sẽ dẫn đến việc giá cả giảm và lợi tức cao hơn. Điều này không mấy có lợi cho đà đi lên của USD.

Tuần tới, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo, trong đó rất có thể họ sẽ bắt đầu tạm dừng tăng lãi suất đầu tiên sau 10 cuộc họp liên tiếp. Lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao và tăng cao hơn như đã thấy qua báo cáo PCE cuối cùng. Ngoài ra, báo cáo việc làm tháng 5 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 339.000 việc làm mới với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,7%. Đây là những dữ liệu có thể khiến Fed tạm dừng tăng lãi suất vào giữa tháng 6 này.