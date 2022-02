Giá USD hôm nay 9.2.2022: Tự do lao dốc

Sáng 9.2, giá USD trên thị trường tự do quay đầu đi xuống so với hôm qua. Cụ thể, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM giảm 10 đồng ở chiều mua vào xuống còn 23.550 đồng/USD và giảm 30 đồng ở chiều bán ra, còn 23.630 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.104 đồng/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Giá USD tại một số ngân hàng thương mại cũng lên cao như Vietcombank tăng 70 đồng, đưa giá mua USD lên 22.570 đồng/USD và bán ra 22.880 đồng/USD; Eximbank cũng cộng 90 đồng ở chiều mua vào, lên giá 22.640 đồng/USD và chiều bán ra lên 22.840 đồng/USD...

Báo cáo về thị trường tiền tệ trong tuần cuối tháng 1 của Công ty chứng khoán SSI nhận định, tỷ giá vẫn duy trì ở mức thấp trong 1 năm trở lại đây. Trong năm 2022, công ty này kỳ vọng đồng VND sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình với mức tăng giá nhẹ 0,5 - 1% so với cuối năm 2021. Tuy nhiên, diễn biến trong năm sẽ biến động mạnh hơn tùy thuộc vào nguồn cung - cầu ngoại tệ tại thời điểm đó.





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tăng trở lại lên 95,61 điểm, cộng 0,19 điểm so với hôm qua. Giá USD đi lên khiến đồng euro suy yếu sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde giảm triển vọng tăng lãi suất tại khu vực đồng euro. Còn lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất 1,97% vào hôm qua - mức cao nhất kể từ tháng 11.2019.

Theo Reuters, xu hướng thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ từ cả ECB và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước đã khiến thị trường biến động. Mặc dù vậy, giới đầu tư vẫn đang thận trọng chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày mai 10.2. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Reuters dự báo CPI hằng năm của Mỹ trong tháng 1 sẽ đạt 7,3%. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đang xem xét cẩn thận định hướng tương lai giữa lãi suất châu Âu và Mỹ. Hiện tại, Fed được dự báo có khả năng nâng lãi suất mạnh hơn ECB trong những tháng tới.