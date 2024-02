Giá USD ngày 9.2.2024: 'Đô' tự do tiếp tục tăng

Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng gần 30 đồng mỗi USD, mua vào lên 24.840 đồng, bán ra 24.910 đồng. Giá USD tự do cao hơn trong ngân hàng gần 300 đồng. Eximbank mua vào 24.070 - 24.150 đồng, bán ra 24.530 đồng. Giá USD trên thị trường quốc tế giảm, chỉ số USD-Index từ 104,4 điểm xuống 104,1 điểm.



GIá USD tự do tiếp tục tăng, cao hơn ngân hàng gần 300 đồng NGỌC THẮNG

Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa phát hành báo cáo vĩ mô tháng 2 nhận định áp lực mất giá tiền đồng có thể duy trì trong nửa đầu năm 2024. Trong tháng 1, tỷ giá USD/VND biến động tăng mạnh nhưng trong biên độ cho phép. Tại ngày 25.1, tiền đồng mất giá 1,4% so với đầu năm và sau đó hạ nhiệt chỉ còn tăng 0,6% so với đầu năm đối với tỷ giá trên thị trường chính thức và 0,1% đối với tỷ giá trên thị trường tự do.

Nguyên nhân chính khiến tiền đồng mất giá trong tháng đầu năm là do sự phục hồi của đồng USD, xuất phát từ việc nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ FedWatch, xác suất cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3 của Fed đã giảm từ mức 70% tại thời điểm đầu năm chỉ còn 34,5% sau thông cáo của Fed trong cuộc họp ngày 31.1. Trong khi đó, kỳ vọng của thị trường về mức cắt giảm trong năm 2024 vẫn giữ nguyên ở mức 1,5% với xác suất 42,8%. Theo đó, chỉ số USD-Index trong tháng 1 phục hồi lên mức 103, cao hơn 1,7% so với đầu năm. Ngoài ra, mức chênh lệch dương của lãi suất USD-VND vẫn neo ở mức cao trong tháng đầu năm (khoảng 4,85%), cũng là yếu tố gây áp lực lên diễn biến của tiền đồng.

So với các đồng tiền khác, tiền đồng là một trong những đồng tiền giảm giá ít nhất so với đồng USD trong tháng 1. Trong bối cảnh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục thực hiện thêm biện pháp nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng, tình hình kinh tế không khả quan trong tháng đầu năm khiến nhân dân tệ mất giá khoảng 1,1%. Trong khi đó, đồng yen Nhật mất giá mạnh nhất khoảng 3,8% khi nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi tín hiệu thay đổi chính sách lãi suất âm từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Các đồng tiền khác trong khu vực ASEAN (trừ Việt Nam) đều mất giá từ 1 - 3% trong tháng 1. Có thể thấy, đặt trong tương quan về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, đồng USD có lợi thế hơn hẳn trong giai đoạn đầu năm 2024.

Dù bối cảnh kinh tế năm 2024 là khác biệt, một so sánh về biến động của giá dầu, đồng USD và giá vàng trong giai đoạn Fed nới lỏng (2019 - 2021) và thắt chặt chính sách tiền tệ (2022 - 2023) đưa ra một số hàm ý. VDSC cho rằng, việc nhìn lại lịch sử có thể giúp dự báo một phần biến động tỷ giá trong thời gian tới, việc đồng USD neo cao trong thời kỳ đầu của chu kỳ nới lỏng tiền tệ có thể gây áp lực lên tỷ giá USDVND. Diễn biến này có thể kéo dài ít nhất trong nửa đầu năm 2024.