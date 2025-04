Giá USD 'nóng', tăng lên 26.000 đồng

Vietcombank tăng giá USD 190 đồng mỗi USD, mua vào lên 25.610 - 25.640 đồng, bán ra 26.000 đồng. ACB cũng có giá mua vào lên 25.600 - 25.630 đồng, bán ra 25.980 đồng. Vietinbank tăng giá USD 175 đồng so với đầu ngày, mua vào lên 25.624 đồng, bán ra 25.984 đồng… Giá ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng cũng có phản ứng tăng mạnh từ mức 25.630 đồng lên 25.800 đồng mỗi USD. Trong khi đó, đô la Mỹ tự do tăng 60 đồng, lên 25.890 đồng chiều mua vào, bán ra 25.990 đồng. Dù tăng giá nhưng đồng bạc xanh tự do tăng chậm hơn khiến giá USD ngân hàng cao hơn tự do từ 5 - 10 đồng/USD. Đây là điều khá hiếm xảy ra.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm chỉ tăng 3 đồng, lên 24.854 đồng/USD. Do đó, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (thuộc Ngân hàng Nhà nước) cũng điều chỉnh giá bán ra lên 26.046 đồng, trong khi mua vào chỉ 23.662 đồng.

Giá USD ngân hàng tăng lên 26.000 đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục đi xuống, chỉ số USD - index giảm thêm 0,14 điểm, nâng mức giảm lên đến 0,65 điểm, xuống còn 103 điểm tính đến trưa 3.4. So với mức cao nhất mà chỉ số này đạt được vào đầu năm gần 110 điểm thì mức giảm hiện nay là khá sâu.

Chính sách thuế quan mà Mỹ vừa công bố đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước này khiến thị trường tài chính chao đảo. Theo bảng biểu thuế được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố với báo giới tại Nhà Trắng, mức thuế đối ứng Mỹ sẽ áp đối với đa số các nước phần lớn chỉ bằng một nửa so với mức thuế mà các nước áp đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Theo tính toán của Nhà Trắng, phần thuế quan áp dụng cho Mỹ bao gồm thao túng tiền tệ và các rào cản phi thuế quan. Mức thuế cơ bản 10% được áp dụng đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, cùng mức thuế cao hơn đối với một số đối tác thương mại lớn nhất của nước từ 10 - 49%. Trong đó, Anh, Brazil, Singapore sẽ chịu 10% thuế. Liên minh châu Âu, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ chịu 20 - 26%. Trung Quốc và Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất, lần lượt 34% và 46%.