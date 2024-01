Giá USD tăng đến bao giờ?

Chỉ trong 3 tuần đầu năm 2024, các ngân hàng tăng giá USD 350 đồng, tương ứng 1,5%, lên quanh 24.765 đồng/USD ở chiều bán ra, mua vào 24.395 - 24.425 đồng. Trong khi đó, cả năm 2023 mức tăng của đô la Mỹ vào khoảng 3%. Còn trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ tăng khoảng 1,7%, lên 25.100 đồng ở chiều bán ra, mua vào khoảng 25.070 đồng. Diễn biến đô la tăng giá là khá lạ vì nguồn USD trên thị trường khá dồi dào. Chỉ tính riêng kiều hối tại TP.HCM chuyển về những tuần cuối năm 2023 tăng vọt 580 triệu USD so với con số dự kiến, lên 9,5 tỉ USD cả năm.

Giá USD tăng 1,5% trong 3 tuần đầu tháng 1 NGỌC THẮNG

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam đánh giá, mức biến động khoảng 1,5% so với đô la Mỹ và hoàn toàn phù hợp với sự lên giá của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền chủ chốt trên thế giới và đồng tiền tại các thị trường mới nổi khi kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vượt trội. Các đồng tiền của các thị trường mới nổi như Thái Bạt, Malaysia Ringit, Rupia Indonesia… giảm giá 2 - 3% trong những tuần vừa qua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND có mức biến động lớn hơn tại hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, theo ông Đinh Đức Quang, khối lượng giao dịch trên thị trường này là rất nhỏ trong tổng thể hoạt động của thị trường ngoại hối trong nước. Do vậy, các biến động lớn hơn nếu có từ thị trường tự do không phải là yếu tố trọng yếu có thể gây áp lực lên sự ổn định của thị trường.

Chênh lệch lãi suất tiền đồng cao hơn USD vẫn tiếp tục là nhân tố tác động lên ngoại tệ. Các ngân hàng giao dịch lãi suất USD từ 5 - 6%/năm, trong khi tiền đồng từ 0,12 - 4,4%/năm. Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng cao hơn tiền đồng từ 1,8 - 5%/năm ở các kỳ hạn. Ông Đinh Đức Quang cho hay, với mức thấp kỷ lục của lãi suất Việt Nam đồng trên cả lãi suất tiền gửi và lãi suất liên ngân hàng hiện nay có thể tiếp tục trong thời gian tới khi nhu cầu vốn trong nền kinh tế chưa phục hồi ở mức cao. Đây sẽ là một yếu tố tác động đến các kế hoạch kinh doanh vốn và ngoại hối tại các ngân hàng thương mại trong ngắn hạn. Đi cùng đó là các nhu cầu ngoại tệ của khách hàng sẽ có thể tạo ra các biến động cung cầu trên thị trường mang tính thời điểm.

Dự báo về tỷ giá trong năm nay, báo cáo gần đây của UOB tiếp tục có các đánh giá tích cực về các yếu tố vĩ mô và các cân đối lớn của Việt Nam, trong đó có sự ổn định của tỷ giá USD/VND. UOB dự báo chung về sự tăng giá nhẹ của đồng Việt Nam trong năm 2024 trong triển vọng các yếu tố vĩ mô trong nước được cải thiện tích cực và lãi suất đô la Mỹ có thể bắt đầu được cắt giảm từ giữa năm 2024. Tỷ giá USD/VND ổn định trong khoảng 23.500 - 24.500 đồng/USD trong năm 2024.



Tương tự, HSBC dự báo tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 24.400 đồng/USD vào cuối năm 2024, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6% năm 2024.