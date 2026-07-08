Giá vàng, bạc đồng loạt giảm mạnh chiều 8.7

Tại nhịp chỉnh giá gần nhất lúc 15 giờ 41, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC là 145,5 - 148,5 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với đầu giờ sáng. So với chốt ngày hôm qua 7.7, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 1,5 triệu đồng.

3 ngày qua, giá vàng điều chỉnh giảm 5 nhịp liên tiếp. Trước đó, giá mua - bán miếng SJC đứng yên ở 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng từ ngày 3.7 đến hết sáng 6.7.

Giá vàng, bạc đồng loạt giảm mạnh chiều nay ẢNH: ĐT

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... lúc hơn 16 giờ hôm nay niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng lần lượt như sau: 145 - 148 triệu đồng; 144,3 - 148,3 triệu đồng; 144,3 - 148,3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 19 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ghi nhận giảm khá mạnh so với chốt ngày 7.7. Duy trì khoảng 62 - 63 triệu đồng/kg suốt buổi sáng tới đầu giờ chiều, cuối giờ chiều, giá bạc giảm về quanh mức trên 60 triệu đồng/kg.

Lúc hơn 16 giờ, các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... bán ra mỗi kg bạc dao động 60,56 - 60,61 triệu đồng, giảm khoảng 2,6 - 3,3 triệu đồng, tùy thương hiệu.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 16 giờ 21 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.056,7 USD/ounce, giảm 48,2 USD (tương đương 1,17%); giá bạc giao ngay là 58,4 USD/ounce, giảm 1,45 USD (tương đương 2,42%) so với giá đóng cửa phiên trước.