Giá vàng, bạc giảm không phanh

Thanh Xuân
27/05/2026 19:35 GMT+7

Giá vàng, bạc thế giới tối 27.5 tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu theo xu hướng giảm. Vàng có lúc rơi thẳng đứng, xuống đến 4.427 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất trong 2 tháng qua.

Chỉ trong vòng 2 giờ chiều tối 27.5, giá vàng thế giới giảm 50 USD mỗi ounce, nâng mức giảm trong ngày lên 78 USD, xuống 4.429 USD. Tổng mức mất giá của kim loại quý trong ngày lên 1,7%, đồng thời thu hẹp mức tăng giá trong một năm trở lại đây chỉ còn 34,4%. Ngay sau đó, vàng bật tăng theo hình chữ V, lên lại mức 4.458 USD/ounce.

Vàng vẫn trong đợt giảm giá kể từ mức đỉnh lập được hồi cuối tháng 1 ở mức gần 5.600 USD/ounce. Giá vàng đã giảm gần 1.200 USD/ounce. Những xung đột giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu tăng cao, tác động đến lạm phát và từ đó có thể thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt là tăng lãi suất USD để kiềm lạm phát đã khiến vàng trượt giảm những tháng qua.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khiến giá trong nước cũng bị thổi bay mức 160 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 157,2 triệu đồng, bán ra 159,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng, mua vào 157,5 triệu đồng, bán ra 160,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm giá mua xuống 157,5 triệu đồng, bán ra 160,5 triệu đồng… Giá vàng trong nước giảm chậm khiến mức đắt đỏ gia tăng lên 19,8 triệu đồng/lượng.

Không những vàng, giá bạc cũng bị thổi bay 3,6% trong ngày, xuống 74 USD/ounce. Giá bạc trong nước ngày 27.5 đã giảm thêm 500.000 đồng mỗi ký. Công ty Sacombank-SBJ mua vào với giá 76 triệu đồng/kg, bán ra 78,4 triệu đồng/kg. Công ty Phú Quý giảm 3 triệu đồng/kg, mua vào còn 75,13 triệu đồng, bán ra 77,33 triệu đồng… Giá bạc trong nước giảm chậm hơn thế giới và ghi nhận mức giảm 13% trong ba tháng trở lại đây.

Giá vàng hôm nay 27.5.2026: Vàng miếng SJC giảm chưa có điểm dừng

