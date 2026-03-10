Giá vàng, bạc tại phiên giao dịch Mỹ tăng vọt

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh 50 USD mỗi ounce trong đêm 10.5, tăng vọt lên 5.229 USD. Tương tự, giá bạc cũng đã tăng thêm hơn 2 USD/ounce (tăng tương đương 2,2%), lên 89,5 USD/ounce. Giá vàng và bạc tăng cao hơn trong phiên giao dịch Mỹ do nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường bất ổn liên quan đến cuộc chiến ở Iran. Chỉ số đô la Mỹ và giá dầu giảm cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường kim loại.

Giá vàng thế giới tăng trong đêm 10.3 ẢNH: T.XUÂN

Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump xung quanh căng thẳng địa chính trị xảy ra tại Trung Đông rằng Mỹ và Israel đang đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc chiến với Iran và có thể kết thúc xung đột "rất sớm", kiềm chế đà tăng giá dầu. Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu ra khỏi Trung Đông để duy trì nguồn cung dầu ổn định qua eo biển Hormuz. Thêm vào đó, theo Bloomberg, tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco của Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ có thể tăng công suất đường ống dẫn dầu thô đến bờ biển phía tây của vương quốc (do đó bỏ qua eo biển Hormuz) lên mức tối đa trong vài ngày tới. Đồng thời nhóm G-7 họp thảo luận về việc giải phóng dự trữ dầu mỏ. Các Bộ trưởng Năng lượng của G7 họp tại Paris để tiếp tục thảo luận về khả năng giải phóng dự trữ dầu mỏ nhằm ổn định thị trường,

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông tin nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh. Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng tốc nhanh hơn nhiều so với dự kiến trong hai tháng đầu năm nay, với xuất khẩu tăng vọt gần 22% so cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu của nước này tăng gần 20%, tạo ra thặng dư 214 tỉ USD - mức cao nhất từ trước đến nay. "Khủng hoảng leo thang ở Trung Đông đang đặt ra những rủi ro mới cho xuất khẩu của Trung Quốc, với khả năng cú sốc nhu cầu toàn cầu từ các cuộc xung đột nổi lên như một mối đe dọa lớn đối với tham vọng tăng trưởng của nước này trong năm nay", Bloomberg cho biết. Theo dữ liệu mới nhất, Mỹ là khu vực lớn duy nhất chứng kiến sự sụt giảm xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 1-2, với doanh số giảm 11%.

Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng mỗi lượng trong ngày 10.3. Các công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… mua vào 183,1 triệu đồng, bán ra 186,1 triệu đồng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng vượt vàng miếng, lên 183,3 triệu đồng chiều mua vào, còn bán ra lên 186,3 triệu đồng.

Giá bạc tại Sacombank-SBJ cũng đã tăng 800.000 đồng mỗi ký, mua vào lên 89,9 triệu đồng, bán ra 92,64 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vào lên 88,666 triệu đồng mỗi ký, bán ra 91,413 triệu đồng…