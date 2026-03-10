Giá vàng hôm nay 10.3.2026: Bật tăng sau đà giảm mạnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 182,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 183,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vào lên 182,7 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 182,2 triệu đồng, bán ra 185,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 182,3 triệu đồng, bán ra 185,3 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 182,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng…

Giá vàng tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng thêm 9 USD mỗi ounce, lên 5.146 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 9.3), giá vàng thế giới đã tăng nhanh trở lại mức 5.200 USD/ounce. Giá USD cùng dầu giảm mạnh khiến vàng lên giá. Thêm vào đó, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ/Israel và Iran sẽ sớm kết thúc đã khiến kim loại quý quay đầu tăng giá trở lại. Xung đột leo thang và lạm phát năng lượng bắt đầu ảnh hưởng đến chỉ số CPI tổng thể. Số liệu tiếp theo sẽ được công bố trong hai tuần nữa. Thông tin này sẽ khiến Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể rơi vào tình thế khó xử khi phải cân nhắc giữa tăng trưởng chậm lại và áp lực giá cả dai dẳng, một kịch bản đình trệ kinh tế thường có lợi cho vàng.

Sức mạnh của đồng đô la và triển vọng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất đang kìm hãm đà tăng của vàng, trong khi sự bất ổn địa chính trị, nỗi lo lạm phát do giá dầu tăng và những nghi ngờ ngày càng tăng về việc giải quyết nhanh chóng xung đột Iran đang tạo ra những lực hỗ trợ đáng kể. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao mọi tín hiệu ngoại giao từ Washington, Tel Aviv hoặc Tehran, cũng như những bình luận của các quan chức Fed trong tuần này để tìm manh mối về cách ngân hàng trung ương nhìn nhận mối liên hệ giữa rủi ro địa chính trị và lạm phát. Cho đến khi có sự rõ ràng hơn, giá vàng có khả năng vẫn biến động mạnh, nhạy cảm với mọi tin tức từ Trung Đông và mọi dữ liệu liên quan đến xu hướng giá vàng tại Mỹ.