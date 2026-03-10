Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 10.3.2026: Bật tăng sau đà giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/03/2026 09:16 GMT+7

Giá vàng trong nước, thế giới đều tăng trở lại trong phiên hôm nay trước những thông tin tại Trung Đông cùng với sự lên xuống của giá USD và dầu.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 182,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 183,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vào lên 182,7 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 182,2 triệu đồng, bán ra 185,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 182,3 triệu đồng, bán ra 185,3 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 182,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 10.3.2026: Bật tăng sau đà giảm mạnh- Ảnh 1.

Giá vàng tăng trở lại

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng thêm 9 USD mỗi ounce, lên 5.146 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 9.3), giá vàng thế giới đã tăng nhanh trở lại mức 5.200 USD/ounce. Giá USD cùng dầu giảm mạnh khiến vàng lên giá. Thêm vào đó, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ/Israel và Iran sẽ sớm kết thúc đã khiến kim loại quý quay đầu tăng giá trở lại. Xung đột leo thang và lạm phát năng lượng bắt đầu ảnh hưởng đến chỉ số CPI tổng thể. Số liệu tiếp theo sẽ được công bố trong hai tuần nữa. Thông tin này sẽ khiến Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể rơi vào tình thế khó xử khi phải cân nhắc giữa tăng trưởng chậm lại và áp lực giá cả dai dẳng, một kịch bản đình trệ kinh tế thường có lợi cho vàng.

Sức mạnh của đồng đô la và triển vọng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất đang kìm hãm đà tăng của vàng, trong khi sự bất ổn địa chính trị, nỗi lo lạm phát do giá dầu tăng và những nghi ngờ ngày càng tăng về việc giải quyết nhanh chóng xung đột Iran đang tạo ra những lực hỗ trợ đáng kể. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao mọi tín hiệu ngoại giao từ Washington, Tel Aviv hoặc Tehran, cũng như những bình luận của các quan chức Fed trong tuần này để tìm manh mối về cách ngân hàng trung ương nhìn nhận mối liên hệ giữa rủi ro địa chính trị và lạm phát. Cho đến khi có sự rõ ràng hơn, giá vàng có khả năng vẫn biến động mạnh, nhạy cảm với mọi tin tức từ Trung Đông và mọi dữ liệu liên quan đến xu hướng giá vàng tại Mỹ.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 9.3.2026: 'Rơi' 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Giá vàng hôm nay 9.3.2026: 'Rơi' 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước giảm mạnh 2,5 triệu đồng mỗi lượng trong ngày đầu tuần khi kim loại quý thế giới lao dốc không phanh.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lạm phát Giá dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận