Giá vàng hôm nay 9.3.2026: 'Rơi' 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC mỗi lượng 2,5 triệu đồng, mua vào còn 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng. ACB giảm giá mua vàng miếng SJC 2,5 triệu đồng mỗi lượng, xuống 181 triệu đồng; chiều bán ra giảm 2 triệu đồng, xuống 183,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 1 triệu đồng, còn 180 triệu đồng, bán ra giảm 182,5 triệu đồng, xuống 182,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm mỗi lượng vàng miếng 2,5 triệu đồng, mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 179,2 triệu đồng, bán ra 182,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh ẢNH: THANH XUÂN

Giá vàng thế giới giảm mạnh không phanh ngay những giờ đầu tuần, mất 94 USD mỗi ounce, xuống 5.080 USD, có lúc xuống thấp nhất ở 5.040 USD. Vàng đang gặp khó khăn khi duy trì vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại Trung Đông leo thang. Các hoạt động bán chốt lời xảy ra khi vàng tăng giá trở lại trong phiên cuối tuần qua.

Thị trường có xu hướng phản ứng nhanh chóng với các cú sốc địa chính trị, nhưng một khi làn sóng lo lắng ban đầu lắng xuống, các nhà giao dịch thường chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng hơn. Điều này dường như đã xảy ra trong tuần qua khi các nhà đầu tư đánh giá lại những tác động rộng hơn khi giá năng lượng tăng cao, biến động tiền tệ và kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Trong khi căng thẳng địa chính trị leo thang, vàng phải đối mặt với một trở ngại quan trọng, đó là đồng đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể có ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian ngắn sắp tới.

Giá dầu tăng cao có thể gây ra những tác động lan rộng khắp nền kinh tế toàn cầu, làm tăng chi phí vận chuyển và sản xuất. Nếu áp lực lạm phát kéo dài, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải duy trì các chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc trung lập ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Một số thông tin kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này có thể ảnh hưởng đến giá vàng như doanh số bán nhà hiện có, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, số lượng nhà khởi công và giấy phép xây dựng, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, GDP sơ bộ quý 4...