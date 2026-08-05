Giá vàng, bạc tăng mạnh

Giá vàng thế giới tăng thêm khoảng 60 USD mỗi ounce, lên 4.232 USD, có thời điểm lên đến 4.043 USD/ounce. Tổng mức tăng trong ngày của kim loại quý lên 155 USD/ounce, tương ứng mức tăng 3,8%. Đây là phiên tăng mạnh nhất từ khoảng 2 tháng trở lại đây. Không những vàng, giá bạc cũng tăng mạnh trước những thông tin trên. Bạc đã thêm 3 USD, tương ứng mức tăng giá 4,9%, lên 62,32 USD/ounce, đạt là mức cao nhất trong 2 tháng trở lại đây.

Giá vàng thế giới tăng mạnh qua mốc 4.200 USD/ounce ẢNH: CMH

Giá vàng, bạc tăng khi Mỹ công bố con số việc làm. Theo số liệu từ công ty xử lý bảng lương khu vực tư nhân ADP, đã có 44.000 việc làm được tạo ra trong tháng 7. Báo cáo này thấp hơn kỳ vọng, vì các dự báo đồng thuận cho rằng sẽ có thêm 68.000 việc làm. Đồng thời, báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của lạm phát tiền lương.

Một số nhà phân tích thế giới nhận định: Dữ liệu việc làm mới nhất đặt Cục Dự trữ liên bang vào thế khó vì lạm phát tiền lương đang gia tăng ngay cả khi tốc độ tăng trưởng thị trường lao động chậm lại. Báo cáo cho biết, tiền lương hàng năm của những người lao động giữ nguyên công việc đã tăng 4,4% trong tháng trước, không thay đổi so với tháng 6. Tuy nhiên, những người lao động chuyển việc lại chứng kiến mức lương hàng năm của họ tăng 7%, cao hơn mức 6,6% trong tháng 6.

Ngoài ra, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) thông báo chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) của họ chỉ tăng lên 54,1 trong tháng 7, không thay đổi so với tháng 6. Con số này thấp hơn dự báo của giới chuyên gia, khi các nhà kinh tế kỳ vọng mức điểm khoảng 54,5. Dữ liệu này củng cố thêm đà tăng của vàng.

Giá vàng, bạc đồng loạt tăng chiều 5.8

Các công ty kinh doanh vàng trong nước đã tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 1,3 triệu đồng/lượng. Công ty SJC, Doji, Phú Quý… mua vào với giá 138,8 triệu đồng, bán ra 141,8 triệu đồng.

Tương tự, giá bạc cũng tăng cao trong ngày. Công ty Sacombank-SJC tăng giá bạc loại 1 kg thêm 2,5 triệu đồng, mua vào 60 triệu đồng, bán ra 61,84 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá bạc thêm 2,28 triệu đồng, mua vào 60,34 triệu đồng, bán ra 62,2 triệu đồng…