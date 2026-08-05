Giá vàng hôm nay 5.8.2026: Quay đầu tăng trở lại

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng 1 triệu đồng, mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 200.000 đồng, mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 500.000 đồng, mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn tăng 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 137 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 7 USD mỗi ounce, xuống 4.085 USD. Thị trường vàng tiếp tục duy trì đà tăng và có thể thu hút lực mua mới khi thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, với số lượng việc làm sẵn có giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 6. Theo khảo sát việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động hàng tháng (JOLTS) của Bộ Lao động, số lượng việc làm trống trong tháng 6 (thước đo nhu cầu lao động) đã giảm xuống còn 7,36 triệu, thấp hơn so với con số 7,54 triệu đã được điều chỉnh giảm của tháng 5. Con số này cũng thấp hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế đã dự báo số lượng việc làm trống sẽ giảm xuống còn 7,44 triệu.

Chính sách thắt chặt tiền tệ mới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã gây áp lực lên giá vàng, khi kỳ vọng ngày càng tăng về việc tăng lãi suất do lạm phát dai dẳng đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã lưu ý rằng thị trường lao động Mỹ là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Nếu thị trường này bắt đầu suy yếu, nó có thể buộc Fed phải ít nhất là trì hoãn việc tăng lãi suất thêm nữa.