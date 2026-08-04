Giá vàng hôm nay 4.8.2026: Tiếp tục trượt giảm

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mua vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, xuống 137 triệu đồng, còn giá bán ra giảm 1 triệu đồng, xuống 140 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán 200.000 đồng, xuống 139,8 triệu đồng, mua vào đứng yên ở mức 138,2 triệu đồng. Trong khi đó, ACB giữ nguyên giá mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng rút ngắn còn 1,7 - 3 triệu đồng/lượng, đây là mức thấp nhất trong vòng nhiều tuần trở lại đây.

Giá vàng nhẫn cũng giảm từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào còn 136 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 137 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng…

Giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng nhẹ đầu ngày nhưng sau đó quay đầu giảm. Kim loại quý giảm 2 USD mỗi ounce, xuống 4.055 USD. Giá vàng vẫn xoay quanh mức giá 4.000 USD/ounce. Trong báo cáo nghiên cứu kim loại hàng quý mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Sucden Financial cho rằng, mặc dù giá vàng đã giảm gần 30% so với mức đỉnh hồi tháng 1, nhưng định giá vẫn ở mức cao so với các yếu tố vĩ mô truyền thống.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới, các quỹ ETF toàn cầu được bảo đảm bằng vàng đã chứng kiến tổng lượng vàng nắm giữ giảm 44,8 tấn, so với 62,4 tấn được mua vào trong quý đầu tiên. Các nhà đầu tư ETF chưa bán ra nhiều, và các quỹ phòng hộ đang tích trữ để có cơ hội mua vào ở mức giá cao hơn. Mức 4.000 đô la có vẻ là một mức giá tốt cho vàng.

Các nhà phân tích nhận định, giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ đến cuối tháng 9, nhưng nhìn chung sẽ dao động trong một phạm vi nhất định trong phạm từ 3.950 đến 4.300 USD/ounce đến cuối tháng 9. Những đợt giảm giá xuống mức thấp hơn trong phạm vi này sẽ tiếp tục thu hút lực mua, trong khi những đợt tăng giá trên 4.200 USD/ounce có thể khó duy trì đà tăng cho đến khi chính sách của Cục Dự trữ liên bang (Fed) trở nên ôn hòa hơn. Những trở ngại chính đối với vàng vẫn còn nguyên vẹn. Lạm phát dai dẳng đã buộc các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Fed, phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, đẩy lợi suất thực tế lên cao và làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.