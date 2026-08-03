Giá vàng hôm nay 3.8.2026: Nơi tăng cả triệu, nơi giảm vài trăm

ACB tăng giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 138 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng giảm mỗi lượng vàng miếng 200.000 đồng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 139,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC vẫn giữ giá mua vào 137 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 700.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 137 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng… Giá vàng nhẫn đứng yên. Công ty SJC mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 137 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng giảm trái chiều sáng 3.8 ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới biến động mạnh phiên đầu tuần. Sau khi tăng 40 USD mỗi ounce, lên 4.083 USD, kim loại quý đã điều chỉnh giảm về mức 4.054 USD (tăng 11 USD/ounce so với đầu ngày). Điều chỉnh kéo dài nhiều tháng của vàng dường như sắp kết thúc, nhưng giá vẫn tiếp tục ổn định quanh mức hỗ trợ quan trọng khoảng 4.000 đô la một ounce. Thị trường vẫn đang mắc kẹt giữa vai trò truyền thống của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn và áp lực từ lợi suất thực tăng cao.

Lạm phát tại Mỹ dai dẳng đã củng cố dự báo lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Điều này đã ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư và làm giảm sự hưng phấn đối với chính kim loại này.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ là hàng loạt báo cáo quan trọng về thị trường lao động Mỹ, gồm chỉ số PMI sản xuất ISM, báo cáo việc làm JOLTS, dữ liệu việc làm ADP, chỉ số PMI dịch vụ ISM, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls).