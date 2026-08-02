Giá vàng hôm nay 2.8.2026: Sụt giảm trong tuần, người mua liên tục thua lỗ

Sáng 2.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, cộng thêm chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng thì người mua vàng sau một tuần lỗ 4,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng sau một tuần khi mua vào xuống 136,5 triệu đồng và bán ra còn 140,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn cũng duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng nên người mua lỗ 4,5 triệu đồng sau một tuần. Đây cũng là mức chênh lệch tại nhiều công ty kinh doanh vàng bạc đá quý khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý... Như vậy tuần này, người mua vào bất kỳ lúc nào cũng đều bị thua lỗ.

Giá vàng sụt giảm trong tuần ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng trên thị trường thế giới cũng đi lùi trong tuần khi xuống 4.041,7 USD/ounce, giảm 10 USD so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 129,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới gần 12 triệu đồng.

Trong tuần, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 6 giảm 0,1%, đúng với dự báo của các chuyên gia trong khảo sát của Reuters. Ngay trước đó, Fed đã công bố giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 3,5 - 3,75%. Mặc dù lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng điều này có thể chỉ mang tính tạm thời khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có tiến triển mới.

Vì vậy, nhiều nhà phân tích đã đưa ra các quan điểm trái chiều nhau về xu hướng của giá vàng trong tuần tới. Kết quả khảo sát của Kitco News với 17 nhà phân tích Phố Wall thì có 5 người, chiếm 29% nhận định kim loại quý sẽ bật tăng trong tuần tới. Ngược lại có 6 người, tương ứng 35% dự báo vàng tiếp tục giảm và có 6 người còn lại nghĩ rằng vàng đi ngang. Trong khi đó, cuộc khảo sát Main Street thu hút 184 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có đến 87 người, chiếm 47% dự báo vàng sẽ tăng. Trái lại có 55 người, tương ứng 30% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và có 42 nhà đầu tư còn lại, tương đương 23% nhận định vàng đi ngang.