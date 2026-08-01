Giá vàng hôm nay 1.8.2026: Lao dốc khiến người mua lỗ hơn 6 triệu sau một ngày

Sáng 1.8, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vàng miếng ở mức 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm 2,2 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 900.000 đồng khi được mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng nhưng giảm đã bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một ngày. Cộng thêm chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn đều tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng thì chỉ sau một ngày người mua đã lỗ đến 6,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 1.8 quay đầu giảm khiến người mua lỗ nặng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên cuối tuần, xuống 4.041,7 USD/ounce. So với hôm qua, kim loại quý giảm hơn 45 USD. Vàng đi xuống khi đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất hơn một tháng. Tuy nhiên, giá vàng vẫn trên đà ghi nhận tháng tăng đầu tiên sau 5 tháng. Tính chung tháng 7, giá vàng thế giới tăng hơn 1%, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 - thời điểm xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu bùng phát.

Đà tăng của vàng trong tháng chủ yếu được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, khiến nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức hơn 80% của một tuần trước.

Trong khi đó, xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn căng thẳng nhưng giá dầu cũng từng giảm về mức trước khi chiến sự nổ ra, góp phần xoa dịu lo ngại về áp lực lạm phát. Thế nhưng, xoay quanh chiến sự này vẫn còn nhiều yếu tố bất định nên giá vàng khó thể tăng cao. Đài CNN ngày 1.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như ám chỉ rằng, các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ vào Iran khó có thể kết thúc sớm, phản ánh chiến lược tiếp tục tấn công cho đến khi Iran quay trở lại bàn đàm phán...



