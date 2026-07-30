Giá vàng hôm nay 30.7.2026: Bật tăng 1 triệu đồng sau hai ngày giảm

Sáng 30.7, giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua khi được mua vào 138,5 triệu đồng/lượng, bán ra 142,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng, đưa giá mua lên 138,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng...

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào lên 138 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng khi giao dịch bằng vàng miếng với chiều mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn tiếp tục được duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 30.7 tăng 1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới bật tăng lên 4.075 USD/ounce, cao hơn hôm qua 56 USD. Kim loại quý phục hồi trở lại sau hai phiên giảm liên tục trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Cuối ngày hôm qua, Fed công bố giữ nguyên lãi suất tại vùng 3,5 - 3,75%. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Fed - Kevin Warsh nhấn mạnh Fed không có mục tiêu lạm phát "mềm" cao hơn và vẫn kiên định với mục tiêu 2%, dù quyết định chưa nâng lãi suất trong bối cảnh áp lực giá cả còn cao. Sau quyết định của Fed, đồng USD suy yếu so với đồng euro, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm đà tăng trước đó, hỗ trợ đà đi lên của kim loại quý.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng nhóm kim loại quý đang dẫn dắt đợt phục hồi nhẹ của các loại tài sản, bất chấp việc Chủ tịch Fed vẫn phát đi thông điệp khá cứng rắn về lạm phát. Tuy nhiên, rất khó nói xu hướng này sẽ kéo dài bao lâu. Cách diễn đạt của ông Kevin Warsh khá phức tạp, nên thị trường có thể sẽ thay đổi cách nhìn sau khi phân tích kỹ hơn. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ còn định giá 64% khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm so với mức khoảng 81% trước khi Fed công bố quyết định chính sách đợt này.