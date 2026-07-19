Giá vàng hôm nay 19.7.2026: Người mua lỗ gần 6 triệu đồng sau một tuần

Sáng 19.7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 144,5 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng, giảm 2,4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần lỗ 5,4 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 3,4 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, xuống 143 triệu đồng và giảm 2,9 triệu đồng ở chiều bán ra, còn 146,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC bị đẩy lên 3,5 triệu đồng/lượng nên người mua lỗ đến 6,4 triệu đồng sau một tuần. Thậm chí, Tập đoàn Doji có mức chênh lệch mua - bán vàng nhẫn lên đến 4 triệu đồng khi mua vào 143,3 triệu đồng và bán ra 147,3 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại Doji sẽ bị lỗ đến 5,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm suốt tuần khiến người mua lỗ nặng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận tuần sụt giảm, xuống 4.017,3 USD/ounce, thấp hơn cuối tuần trước 102 USD. Giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra những cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau khiến giá dầu bật tăng cao. Điều này làm dấy lên lo ngại về lạm phát sẽ lên cao, đồng thời nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải nâng lãi suất trong năm nay. Nếu lãi suất gia tăng thì kim loại quý sẽ bị tác động và đây là nguyên nhân chính đẩy giá vàng đi lùi.

Do vậy, nhiều người dự báo vàng sẽ tiếp tục giảm. Kết quả khảo sát của Kitco News với 14 nhà phân tích Phố Wall thì có đến 11 người, chiếm 79% nhận định kim loại quý sẽ đi xuống trong tuần tới. Trong khi duy nhất chỉ 1 người, tương ứng 7% dự báo vàng quay đầu hồi phục và có 2 người, chiếm 14% nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, cuộc khảo sát Main Street thu hút 169 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 68 người, chiếm 40% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 61 người, tương ứng 36% nghĩ rằng kim loại quý sẽ đi xuống và có 40 nhà đầu tư còn lại, tương đương 24% nhận định vàng đi ngang trong tuần tới.