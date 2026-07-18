Giá vàng hôm nay 18.7.2026: Bật tăng lên 147,5 triệu đồng một lượng

Sáng nay (18.7), giá vàng trong nước đồng loạt đi lên. Cụ thể, vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 900.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa chiều mua vào lên 144,5 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng 900.000 đồng khi mua vàng miếng SJC ở mức 144 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng...

Đối với vàng nhẫn, Công ty SJC cũng tăng 900.000 đồng/lượng khi mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 1 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 143 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng… Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng nhưng đối với vàng nhẫn bị đẩy lên mức cao hơn là 3,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là chênh lệch mua - bán tại nhiều công ty khác. Điều này khiến người mua vào bị lỗ ngay đến 3,5 triệu đồng một lượng.

Giá vàng sáng 18.7 bật tăng gần 1 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại lên trên mức 4.000 USD/ounce. Chốt tuần, kim loại quý đạt 4.017,3 USD/ounce, tăng 27,3 USD so với hôm qua. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp trong tuần. Nguyên nhân chính đẩy kim loại quý đi xuống là do xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran sau 7 đêm liên tiếp Mỹ tiến hành các chiến dịch không kích trên khắp Iran. Điều đó đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Giá dầu đã tăng khoảng 12% trong tuần làm dấy lên lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Đà tăng của giá dầu có nguy cơ thổi bùng trở lại áp lực lạm phát, qua đó làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Thậm chí, mới đây Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan trở thành quan chức đầu tiên trong ban lãnh đạo mới của Chủ tịch Fed - Kevin Warsh công khai kêu gọi nâng lãi suất. Trong khi đó, Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm cải thiện.