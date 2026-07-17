Giá vàng hôm nay 17.7.2026: 'Bốc hơi' 1,6 triệu, xuống dưới 147 triệu đồng một lượng

Sáng 17.7, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa chiều mua vào xuống 143,6 triệu đồng, bán ra còn 146,6 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vàng miếng SJC ở mức 144,8 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng... Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng quay đầu giảm 1,6 triệu đồng/lượng khi mua vào còn 142,1 triệu đồng, bán ra 145,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 1,5 đồng khi mua vào xuống 142 triệu đồng, bán ra 145,6 triệu đồng…

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce. Đầu ngày, kim loại quý đang giao dịch quanh 3.990 USD/ounce, giảm 50 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 127,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 19,4 triệu đồng.

Giá vàng sáng 17.7 lao dốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu đi lên. Đồng thời, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục nhích lên cùng chiều đồng USD khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn. Điều này cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao. Giá năng lượng duy trì ở mức cao khiến nhiều nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ đồng USD thay vì vàng - tài sản không sinh lãi.

Trong tuần này, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định lại quyết tâm đưa lạm phát trở lại mục tiêu, dù không đưa ra tín hiệu cụ thể về thời điểm điều chỉnh chính sách tiền tệ. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), vàng đang bước vào giai đoạn bản lề trong nửa cuối năm, chịu ảnh hưởng từ địa chính trị, lãi suất và tâm lý nhà đầu tư. Trước đó, nhiều tổ chức đầu tư đồng loạt hạ dự báo giá vàng. Tuy nhiên, mới đây, Công ty Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc (CICC) nhấn mạnh đợt điều chỉnh hơn 25% của vàng gần đây không đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng giá, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vị thế và mua vào khi giá giảm.