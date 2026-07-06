Ngân hàng huy động trái phiếu với lãi suất không dưới 8%/năm

Trong tháng 6, các ngân hàng đã có những đợt phát hành trái phiếu với lãi suất tăng khoảng 2% so với cuối năm 2025. Mặt bằng lãi suất trái phiếu của các nhà băng tăng qua mức 8%/năm. Chẳng hạn, Techcombank phát hành lô trái phiếu riêng lẻ 3.000 tỉ đồng với kỳ hạn 3 năm, lãi suất 8,5%/năm; còn lô 1.500 tỉ đồng kỳ hạn 2 năm có lãi suất 2 kỳ đầu là 8,4%/năm, các kỳ sau lãi suất tham chiếu cộng 1,22%/năm. MB phát hành lô trái phiếu từ 100 - 200 tỉ đồng kỳ hạn 10 năm với lãi suất 8,3 - 8,4%/năm. LPBank phát hành lô trái phiếu 100 - 1.000 tỉ đồng với lãi suất 8,6%/năm, kỳ hạn 3 năm. VPBank phát hành lô 1.000 tỉ đồng, lãi suất 8,6%/năm, kỳ hạn 3 năm. OCB huy động lãi suất 8,7%/năm cho lô trái phiếu 1.000 tỉ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Các ngân hàng phát hành trái phiếu huy động vốn lãi suất trên 8%/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngoài ra, các doanh nghiệp khác phát hành trái phiếu với lãi suất cao nhằm huy động vốn như Công ty CP phát triển bất động sản Văn Phú huy động 150 tỉ đồng kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2 kỳ đầu 11,5%/năm, các kỳ sau lãi suất tối thiểu 10,5%/năm. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn phát hành 2.000 tỉ đồng kỳ hạn 3 năm, lãi suất 12,5%/năm. Công ty CP Tandoland phát hành 345 tỉ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 2 kỳ đầu 12%/năm, các kỳ sau lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của OCB cộng 5,1%.

Theo dữ liệu VBMA, tính đến ngày 26.6, thị trường ghi nhận 37 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận trong tháng 6. Với tổng khối lượng là 36.486 tỉ đồng đến từ các lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng và ngân hàng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 180.525 tỉ đồng, trong đó 118 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 155.693 tỉ đồng (chiếm 86,24% tổng giá trị phát hành), 22 đợt phát hành công chúng trị giá 24.833 tỉ đồng (chiếm13,76% tổng số) và 1 đợt phát hành ra quốc tế.

Trong tháng 6, các doanh nghiệp đã mua lại 47.098 tỉ đồng trái phiếu, lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 129.412 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2025. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 86,7% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 112.208 tỉ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 119.009 tỉ đồng. 55,2% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 65.670 tỉ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 21.755 tỉ đồng (chiếm 18,3%).