Giá vàng hôm nay 29.7.2026: Giảm ngày thứ 2 liên tiếp, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào xuống 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng, xuống 139,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, xuống 137,7 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng, mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng...

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 136 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Đây là ngày giảm thứ 2 liên tiếp của vàng. Những người mua vàng đầu tuần, nay lỗ 6,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm thêm 11 USD mỗi ounce, xuống 4.019 USD, đây là ngày thứ 2 liên tiếp kim loại quý đi xuống. Các nhà đầu tư vẫn bán, gây áp lực lên kim loại quý trước quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố trong hôm nay, ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc và giá dầu thô giảm. Thị trường đang đánh giá xác suất tăng lãi suất và tiếp tục dự báo rủi ro thắt chặt lãi suất vào cuối năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,604%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,275% và chỉ số USD-Index giữ ở mức gần 101,4 điểm khiến vàng không thể tận dụng được lợi suất thấp hơn do vấn đề lãi suất vẫn chưa được giải quyết.

Tình hình giao dịch sau khi công bố dữ liệu kinh tế mới ít hỗ trợ cho vàng hơn so với dự báo từ lạm phát giảm. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board giảm xuống 90,8 trong tháng 7 từ mức 92,2 được điều chỉnh tăng trong tháng 6, cho thấy tâm lý hộ gia đình suy yếu, trong khi dữ liệu CPI và PPI trước đó cũng giảm và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền giảm. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ mạnh hơn, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục, hoạt động kinh doanh vững chắc hơn và tâm lý lạc quan hơn từ Đại học Michigan đã khiến các nhà giao dịch không thể dự đoán một sự chuyển hướng hoàn toàn sang chính sách nới lỏng tiền tệ.