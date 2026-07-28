Khách bán nữ trang PNJ giảm

Theo PNJ, từ ngày 1 - 20.7, thị trường ghi nhận diễn biến bất thường khi nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trong giai đoạn này, PNJ ghi nhận tổng doanh thu 1.588 tỉ đồng và giá trị hàng mua lại 5.900 tỉ đồng. Sau khi rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, PNJ đã điều chỉnh quy trình thu đổi từ ngày 21.7 và tăng cường các hoạt động khuyến khích khách hàng chuyển đổi các sản phẩm khác trong danh mục sản phẩm của PNJ. Sau 7 ngày triển khai (từ 21.7 đến 27.7), PNJ ghi nhận một số kết quả khả quan hơn. Tổng doanh thu là 1.393 tỉ đồng, giá trị hàng mua lại 1.162 tỉ đồng. Số lượng khách hàng lựa chọn chuyển đổi đạt 95%.

Khách đến bán nữ trang PNJ có xu hướng giảm trong 7 ngày qua ẢNH: T.X

Theo đánh giá của PNJ, dòng tiền hoạt động trong giai đoạn này ghi nhận cải thiện so với giai đoạn đầu tháng 7. PNJ ghi nhận khách hàng tiếp tục có nhu cầu mua sắm sản phẩm nữ trang và duy trì sự gắn kết với thương hiệu PNJ. Đây là kết quả ghi nhận trong thời gian ngắn, PNJ cần thêm thời gian theo dõi để đánh giá đầy đủ tính bền vững của xu hướng này. Song song với việc điều chỉnh phương thức thu đổi, PNJ đã thiết lập cơ chế giám sát, với sự tham gia của đơn vị tư vấn, báo cáo trực tiếp hội đồng quản trị, nhằm tăng cường kiểm soát và bảo đảm tính bền vững trong mô hình vận hành của công ty.

PNJ quản trị chặt chẽ tính thanh khoản của hàng tồn kho và triển khai đồng thời nhiều phương thức tối ưu vòng quay hàng tồn kho. Với năng lực sản xuất của PNJ, công ty linh hoạt điều chỉnh hoạt động sản xuất, tăng cường cung cấp các dòng hàng phù hợp thị hiếu thị trường trong bối cảnh hiện tại.

Đối với nguồn vốn và thanh khoản, PNJ hiện vẫn duy trì hạn mức tín dụng chưa sử dụng. Công ty tối ưu chi phí vận hành, quản trị chặt chẽ nguồn vốn và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh mùa cao điểm cuối năm. PNJ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá hiệu quả của các biện pháp đang triển khai và chủ động điều chỉnh khi cần thiết nhằm bảo đảm cân bằng giữa quyền lợi khách hàng, hiệu quả hoạt động và lợi ích dài hạn của cổ đông. Diễn biến thị trường trong thời gian tới có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và dòng tiền của công ty.