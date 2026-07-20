Lãi suất cho vay bình quân tăng vọt lên sát 11%/năm

Theo công bố từ các ngân hàng, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 đã lên sát mức 11%/năm, cao hơn nhiều so với đầu năm. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) công bố lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 là 10,57%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân là 10,45%/năm; khách hàng doanh nghiệp 10,77%/năm. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại ngân hàng này là 3,03%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân của một số ngân hàng lên sát 11%/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) công bố lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 là 10,85%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân là 8,36%/năm; khách hàng doanh nghiệp 10,96%/năm. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại ngân hàng này là 4,15%/năm.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng công bố lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân trong tháng 6 là 10,78%/năm. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại OCB là 4,5%/năm. Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacA Bank) có lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 là 10,35%/năm; Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 3,44%/năm. Hay Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng áp dụng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 là 10,28%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay bình quân với khách hàng cá nhân lên 10,95%/năm; đối với khách hàng doanh nghiệp là 9,93%/năm. Chênh lệch lãi suất bình quân thực tế 1,96%/năm.

Một số ngân hàng khác có lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ dưới 10% như VCB Neo công bố mức lãi suất cho vay bình quân là 9,2%/năm; Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 1,5%/năm. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố lãi suất bình quân của các khoản vay mới giải ngân trong kỳ tháng 6 là 9,06%/năm; chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 2,38%/năm...

Đáng chú ý, lãi suất tại các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước thấp hơn nhiều như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) áp dụng lãi suất bình quân đạt 6,1%/năm; chênh lệch lãi suất cho vay và huy động ở mức 2,4%/năm. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ghi nhận mức lãi suất bình quân 7,06%/năm, chênh lệch lãi suất thực tế 1,57%/năm...