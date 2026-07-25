Giá vàng hôm nay 25.7.2026: Bật tăng 1 triệu đồng sau một đêm

Sáng 25.7, giá vàng trong nước tăng vọt. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 2 triệu đồng ở chiều mua vào, lên 137,5 triệu đồng/lượng và tăng 1 triệu đồng ở chiều bán ra, đạt 141,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng ở chiều mua, lên 137,5 triệu đồng nhưng chỉ tăng 1 triệu đồng ở chiều bán ra, đạt 141,5 triệu đồng... Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng tăng 2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 137 triệu đồng và tăng 1 triệu đồng chiều bán ra, lên 141 triệu đồng; Công ty Phú Quý giao dịch vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC khi mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng...

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn giảm xuống còn 4 triệu đồng/lượng thay vì mức 5 triệu đồng. Điều này vẫn khiến người mua vào bị lỗ ngay 4 triệu đồng dù giá vàng không thay đổi.

Giá vàng sáng 25.7 tăng 1 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, lên 4.051,7 USD/ounce, cao hơn hôm qua 6 USD. Kim loại quý hồi phục khi giao tranh tại khu vực Trung Đông vẫn diễn ra, đẩy giá dầu đi lên. Đồng thời, lực mua bắt đáy đã gia tăng cũng hỗ trợ giá vàng đi lên. Theo thông tin từ cơ quan hải quan Trung Quốc, nước này đã nâng lượng vàng nhập khẩu lên mức cao nhất trong hai năm vào tháng 6. Lượng vàng nhập khẩu tăng tháng thứ ba liên tiếp, đạt khoảng 173 tấn trong tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 3.2024. Các chuyên gia của tập đoàn đầu tư ING nhận định đợt phục hồi gần đây của vàng chủ yếu đến từ hoạt động mua bắt đáy và đóng các vị thế bán sau nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh lịch sử hồi đầu năm. Mốc 4.000 USD/oz sẽ là ngưỡng quan trọng cần theo dõi trong ngắn hạn.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Thị trường gần như đồng thuận rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang đặt cược khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.