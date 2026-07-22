Bảo Tín Minh Châu công khai giá thu mua vàng PNJ, Doji, Phú Quý

Trên website chính thức ngày 22.7, Công ty Bảo Tín Minh Châu bất ngờ công bố giá mua vào sản phẩm vàng của các thương hiệu PNJ, Doji, Phú Quý... Cụ thể, giá mua vào vàng hàm lượng 999,9 (24K) của 3 thương hiệu trên là 143 triệu đồng/lượng, cao hơn việc mua lại vàng Rồng Thăng Long của chính Bảo Tín Minh Châu (mua vào là 141,4 triệu đồng/lượng).

Riêng giá mua vàng các thương hiệu khác được niêm yết mua vào là 133 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, công ty này không niêm yết giá mà chỉ ghi liên hệ. Trong khi chiều bán ra trang sức vàng Rồng Thăng Long của chính Bảo Tín Minh Châu là 146,4 triệu đồng/lượng. Công ty cũng niêm yết giá mua vào nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu là 143,7 triệu đồng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Đối với vàng miếng SJC công ty mua vào 143,7 triệu đồng và bán ra 147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng nhẫn các thương hiệu PNJ, Doji, Phú quý... ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chiều 22.7, giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng ở chiều mua trong khi chỉ giảm 1 triệu đồng so với đầu giờ sáng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 của SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào, xuống 141 triệu đồng và bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 145 triệu đồng. Chiều mua giảm mạnh hơn nên chênh lệch giá mua - bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn tại SJC được đẩy lên 4 triệu đồng/lượng thay vì chỉ 3 triệu đồng trước đó.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), vàng miếng SJC được mua bán bằng giá của Công ty SJC. Đối với vàng nhẫn tròn trơn, PNJ mua vào giảm 800.000 đồng/lượng, lùi về 140 triệu đồng/lượng và chiều bán ra giảm 300.000 đồng, còn 145,5 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng không biến động nhiều so với đầu ngày khi vẫn xoay quanh 4.112 USD/ounce. Giá vàng tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 21.7 (theo giờ Mỹ) nhờ kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran, qua đó có thể giúp hạ nhiệt giá năng lượng và làm giảm kỳ vọng về lập trường thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed)...



