Giá vàng hôm nay 24.7.2026: Đà giảm chưa dừng lại, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 134 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng, mua vào 132,5 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng giảm 1 triệu đồng, xuống 135 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 137,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm mỗi lượng 1 triệu đồng, mua với giá 135 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng...

Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán vàng từ 5 - 6,5 triệu đồng/lượng, đây là mức cao nhất trong vòng một năm qua, đồng nghĩa những người mua vàng thời điểm này chấp nhận mức lỗ ngay lập tức. So với mức giá đầu tuần, vàng miếng đã giảm tổng cộng 8,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, những người mua vàng lỗ lên đến 13,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 133 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 135 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 134 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm 8 USD mỗi ounce, xuống 4.042 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 23.7), giá vàng đã trượt giảm liên tục do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và giá dầu thô tăng trở lại đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến xung đột Mỹ-Iran. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,7%, và đồng đô la vẫn ổn định khi các nhà giao dịch định giá mức phí bảo hiểm rủi ro lạm phát cao hơn trong đường cong lợi suất.

Mỹ công bố dữ liệu thị trường lao động tốt hơn dự kiến, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế. Bộ Lao động Mỹ thông báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của tiểu bang trong tuần kết thúc ngày 18.7, sau khi điều chỉnh theo mùa, đạt 187.000 đơn. Con số này thấp hơn dự kiến, vì ước tính đồng thuận dự báo con số là 212.000 đơn. Con số của tuần trước đã được điều chỉnh từ 208.000 lên 209.000.

Dữ liệu này khiến thị trường xem quyết định của Cục Dự trữ liên bang (Fed) vào tuần tới có khả năng giữ nguyên lãi suất, nhưng không phải là một bước ngoặt theo hướng ôn hòa, với rủi ro tăng lãi suất vào cuối năm vẫn được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm khả quan và giá dầu cao hơn.