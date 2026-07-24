Giá vàng giảm mạnh khi lực bán tăng

Khách bán kim cương tăng, lan sang vàng

Ngày 23.7, khách hàng đến bán kim cương cũng như vàng tăng mạnh. Lượt khách đến giao dịch tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM) tăng đột biến so với những ngày trước đó. Khoảng 9 - 10 giờ sáng, nhân viên bảo vệ hướng dẫn khách hàng đến mua thì vào gửi xe, còn bán thì chiều quay lại vì bên trong đã hết chỗ. Trên tầng lửng của công ty, nơi giao dịch nữ trang kim cương mọi khi vắng vẻ thì trong hôm qua, khách phải ngồi chờ để vào kiểm định và thực hiện các bước giao dịch.

Bên cạnh đó, ở các khu vực giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang, khách xếp hàng chờ khá đông. Công ty đã thực hiện phát số để buổi chiều khách quay lại, tránh trường hợp chờ đợi lâu. Những người đến giao dịch vào buổi chiều 23.7 sẽ lấy số cho ngày hôm sau.

Công ty SJC cho biết hiện vẫn áp dụng chính sách thu mua vàng tại địa điểm 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bàn Cờ, TP.HCM) bình thường. Đối với sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn, các loại nữ trang tính giá gia công, sau khi các thủ tục thu mua hoàn tất sẽ chuyển tiền cho khách trong ngày, nếu trên 500 triệu đồng sẽ qua ngày hôm sau. Đối với sản phẩm nữ trang tính giá theo món và kim cương, do các thủ tục kiểm tra phức tạp hơn nên việc thu mua có thể mất 1 - 2 ngày. Tuy nhiên, hiện do lưu lượng khách đông, lại sắp đến cuối tuần nên có thể mất thêm thời gian ngày thứ bảy, chủ nhật.

Khách bán vàng tại Công ty SJC sáng 23.7 ẢNH: THANH XUÂN

Theo quan sát một số cửa hàng PNJ tại TP.HCM, lượng khách hàng đến giao dịch đã giảm hơn so với những ngày trước đó. Khoảng 11 giờ ngày 23.7, tại cửa hàng PNJ chợ Bến Thành (TP.HCM), chỉ có 1 - 2 khách đang xem trang sức. Từ sau khi Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) triển khai chính sách mua mới (vào ngày 21.7), lượng khách hàng đến bán sản phẩm nữ trang, đặc biệt là kim cương giảm từ 40 - 50%. Quanh khu vực chợ Bến Thành, có gần chục tiệm kim cương tạm đóng cửa, các tiệm vàng còn lại khá vắng khách vào giao dịch.

Giá vàng trượt giảm sâu

Lực mua bán vàng trong ngày 23.7 khiến giá kim loại quý biến động mạnh. Giá vàng sáng 23.7 trượt giảm về mức thấp nhất như hồi tháng 6. Chỉ trong vòng 1 giờ tính từ thời điểm mở cửa, Công ty SJC đã điều chỉnh giá 3 lần theo xu hướng giảm. Giá bán ra giảm 6 triệu đồng mỗi lượng, còn 140 triệu đồng; giá mua vào giảm mạnh hơn, lên đến 7 triệu đồng, xuống còn 135 triệu đồng. Suốt buổi chiều, công ty gần như không thay đổi giá. Công ty Doji cũng 3 lần thay đổi giá mua giảm tổng cộng 7 triệu đồng/lượng, xuống còn 135 triệu đồng; chiều bán ra giảm 2 lần 6 triệu đồng, còn 140 triệu đồng. Tương tự, các công ty Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng giảm giá mua về 135 triệu đồng, bán ra còn 140 triệu đồng… Giá mua vàng miếng có tốc độ giảm nhanh hơn bán ra đã đẩy mức chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 5 triệu đồng mỗi lượng.

Trên bảng báo giá vàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu, cột giá mua vào vàng các thương hiệu khác như PNJ, Doji, Phú Quý… đã không còn. Thế nhưng đơn vị này lại có mức điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng, ngược sóng giảm trên thị trường và có mức giá cao nhất. Sau khi giảm mạnh 5,9 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã điều chỉnh tăng giá nhiều lần trong ngày, mua vào lên 139,8 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý giảm giá mua vàng nhẫn 4,5 triệu đồng, còn 135 triệu đồng; bán ra giảm 5 triệu đồng, còn 140 triệu đồng. Công ty Doji giảm 3 triệu đồng mỗi lượng mua vào, còn 139 triệu đồng; bán ra giảm 2,5 triệu đồng, còn 143,5 triệu đồng. Công ty SJC giảm giá mua vàng nhẫn xuống còn 134 triệu đồng, bán ra còn 139 triệu đồng…

Điểm khá lạ là giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng. Chẳng hạn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá mua vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC đến 4,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 3,6 triệu đồng/lượng; Công ty Doji có giá mua vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 4 triệu đồng, bán ra cao hơn 3,5 triệu đồng…

Vàng trong nước có mức mất giá nhanh hơn thế giới. Giá kim loại quý trên thị trường thế giới đã giảm 38 USD mỗi ounce, còn 4.092 USD/ounce. Chính tốc độ mất giá của vàng trong nước nhanh nên mức đắt đỏ rút ngắn lại còn 9 - 10 triệu đồng/lượng.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, nhận xét đây là thông tin tích cực cho thị trường trong giai đoạn hiện nay, giá trong nước không đắt đỏ như trước. Tuy nhiên, vị này thừa nhận tâm lý lo ngại của khách hàng đã lan từ thị trường kim cương sang vàng.

"Một số người suy diễn theo hướng "nếu kim cương có vấn đề thì vàng cũng có thể có vấn đề". Đây là suy luận không đúng. Thị trường đá quý hiện nay đúng là bị mất thanh khoản khi một số doanh nghiệp điều chỉnh chính sách chi trả, kéo dài thời gian thanh toán khi thu mua vàng, kim cương... khiến nhiều người lo ngại về khả năng thanh toán nên tranh thủ bán tài sản. Khách hàng bán ra mạnh nên tác động giá vàng đi xuống. Khi thị trường biến động mạnh và doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro thanh khoản, họ sẽ nới rộng khoảng cách giữa giá mua và giá bán để phòng ngừa rủi ro. Do đó, giá mua và bán đẩy lên 4,5 - 5 triệu đồng mỗi lượng. Người chịu thiệt nhiều nhất trong giai đoạn này là người mua bán ngắn hạn vì mua xong có thể lỗ ngay do mức chênh lệch lớn, còn người bán thì có mức giá thấp", ông Huỳnh Trung Khánh nói.