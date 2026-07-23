Từ khi mở cửa thị trường tới gần 13 giờ 30 hôm nay 23.7, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh 3 lần.

Hiện, giá mỗi lượng vàng miếng SJC niêm yết ở 135 - 140 triệu đồng (mua - bán), giảm 7 triệu đồng chiều mua vào và 6 triệu đồng chiều bán ra so với chốt ngày 22.7.

Giá vàng miếng SJC đang được mua vào và bán ra thấp hơn nhiều vàng của các thương hiệu lớn khác ẢNH: NGỌC THẮNG

Khoảng gần 13 giờ 30, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng như sau: 135 - 140 triệu đồng; 138,7 - 143,2 triệu đồng; 139 - 143,5 triệu đồng; 139,2 - 143,2 triệu đồng.

Như vậy, trừ Phú Quý niêm yết giá vàng bằng giá vàng miếng SJC, các thương hiệu còn lại đều đang niêm yết giá cao hơn hẳn vàng miếng SJC.

Đáng chú ý, chênh lệch giá mua vào và bán ra vàng miếng SJC hôm nay được kéo giãn, có lúc lên tới 6 triệu đồng/lượng, hiện duy trì ở 5 triệu đồng/lượng.

Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, mức chênh lệch mua - bán lên tới 5 - 6 triệu đồng/lượng là cao bất thường, chứng tỏ lực bán trên thị trường rất mạnh.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới không quá nhiều biến động. Lúc 13 giờ 12 (giờ Việt Nam) hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.122,2 USD/ounce, giảm 7,6 USD (tương đương 0,17%) so với chốt phiên trước.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, giá vàng trong nước giảm mạnh trong khi giá vàng thế giới không biến động lớn chủ yếu xuất phát từ cung - cầu thị trường nội địa, dư cung thì giá giảm. Có những thời điểm, giá vàng trong nước thậm chí đi ngược giá vàng thế giới.



Vì sao giá vàng giảm 7 triệu/lượng trong sáng 23.7?

Giá bạc hôm nay không nhiều biến động so với chốt ngày 22.7. Giá bán ra duy trì từ khi mở cửa tới gần 13 giờ 30 chủ yếu dao động 60 - 61 triệu đồng/kg.

Khoảng 13 giờ 20, Ancarat bán ra 61,1 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg; Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng bán ra mỗi kg bạc ở 61,3 triệu đồng, giữ nguyên như chốt ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới giao ngay lúc 13 giờ 12 (giờ Việt Nam) hôm nay là 59,45 USD/ounce, giảm 0,13 USD (tương đương 0,23%) so với giá chốt phiên trước đó.