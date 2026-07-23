Giá vàng hôm nay 23.7.2026: Chênh lệch giá mua bán lên kỷ lục 5 triệu

Sáng nay (23.7), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 5 triệu đồng ở chiều mua vào, xuống 137 triệu đồng/lượng và giảm 4 triệu đồng ở chiều bán ra, còn 142 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng tại SJC đã bị đẩy lên 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm 5 triệu đồng một lượng khi mua vào còn 136 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC cũng được đẩy lên 4 triệu đồng như vàng miếng.

Giá vàng sáng 23.7 lao dốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.128 USD/ounce, cao hơn hôm qua 12 USD. Có thời điểm trong phiên giao dịch 22.7 (theo giờ Mỹ), kim loại quý đạt 4.165,87 USD/ounce - là mức cao nhất trong vòng một tuần qua. Giá vàng tăng cao do đồng USD trên thế giới suy yếu. Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy cũng gia tăng đã tiếp thêm động lực cho kim loại quý.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, đà tăng của vàng vẫn gặp trở ngại khi xung đột giữa Mỹ và Iran chưa hạ nhiệt. Hãng AFP ngày 23.7 đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở biển Đỏ, dẫn đến nguy cơ mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến Mỹ - Iran đang leo thang ở Trung Đông. Thông tin trên đã đẩy giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần 6 tuần. Điều này khiến tâm lý bi quan vẫn hiện diện trên thị trường tài chính, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài. Khi đó giá vàng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của Reuters cho thấy, Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026, dù thị trường hiện vẫn định giá khả năng sẽ có hai đợt tăng lãi suất trước cuối tháng 3 năm sau...