Giá vàng hôm nay 26.7.2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng sau một tuần

Sáng 26.7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141,5 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, cộng thêm chênh lệch mua - bán đã bị đẩy lên 4 triệu đồng thì người mua vàng miếng sau một tuần lỗ 10 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 5 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 137 triệu đồng và bán ra giảm 5,5 triệu đồng, còn 141 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn cũng bị đẩy lên 4 triệu đồng/lượng thay vì chỉ 3,5 triệu đồng như tuần trước nên người mua lỗ 9,5 triệu đồng sau một tuần. Nhiều công ty khác như Phú Quý, PNJ... cũng giảm 5 - 6 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn sau một tuần.

Giá vàng sáng 26.7 giảm mạnh sau một tuần ẢNH:NGỌC THẮNG

Ngược lại, trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận hồi phục khi đạt 4.051,7 USD/ounce. So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới tăng 34,4 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 129,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới gần 12 triệu đồng.

Giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra những cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau khiến giá dầu bật tăng. Điều này làm dấy lên lo ngại về lạm phát sẽ lên cao, đồng thời nhiều nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải nâng lãi suất trong năm nay.

Do vậy, có nhiều quan điểm khác nhau khi dự báo xu hướng của giá vàng trong tuần tới. Kết quả khảo sát của Kitco News với 18 nhà phân tích Phố Wall thì có 4 người, chiếm 22% nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Ngược lại có 7 người, tương ứng 39 % dự báo vàng quay đầu giảm và có 7 người còn lại nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, cuộc khảo sát Main Street thu hút 249 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 147 người, chiếm 59% dự báo vàng sẽ tăng. Trái lại có 48 người, tương ứng 19% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và có 54 nhà đầu tư còn lại, tương đương 22% nhận định vàng đi ngang trong tuần tới.