Giá vàng hôm nay 31.7.2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Sáng 31.7, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC được mua vào 139,2 triệu đồng/lượng, bán ra 143,2 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng tăng 1,5 triệu đồng khi mua vào vàng miếng SJC 139,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng...

Không ngoại lệ, vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng khi mua vào lên 138,7 triệu đồng, bán ra 142,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 1,5 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 139,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng… Người mua vàng miếng hay vàng nhẫn đều bị lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng do chênh lệch giữa giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng sáng 31.7 tiếp tục tăng cao ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đạt 4.087 USD/ounce, tăng 12 USD so với hôm qua. Kim loại quý tăng khi đồng USD suy yếu và dữ liệu lạm phát của Mỹ diễn biến đúng như kỳ vọng, khiến nhà đầu tư giảm bớt dự đoán về khả năng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) giảm 0,1% trong tháng 6, đúng với dự báo của các chuyên gia trong khảo sát của Reuters. Theo một báo cáo khác của chính phủ Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tăng ít hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, xu hướng hạ nhiệt của lạm phát có thể chỉ mang tính tạm thời khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu lên cao.

Trong khi đó, rạng sáng nay (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Hội đồng Hòa bình do ông thành lập đã đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác tại Dải Gaza. Chủ nhân Nhà Trắng cho hay, thỏa thuận sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, với lực lượng Israel rút khỏi Dải Gaza trong lúc tiến trình giải giáp diễn ra, và một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ này. Nếu xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chấm dứt có thể hỗ trợ giá vàng...