Giá vàng, bạc tăng vọt

Giá vàng thế giới tăng 100 USD mỗi ounce, lên 4.136 USD, tương đương 2,6%. Trong khi đó, giá bạc tăng 4,4%, thêm 2,6 USD mỗi ounce, lên 61,5 USD. Giá vàng và bạc giao ngay tăng mạnh sau báo cáo việc làm tháng 6 do số liệu việc làm yếu hơn dự kiến gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới tăng thẳng đứng ẢNH: T.X

Báo cáo việc làm tháng 6 đã làm thay đổi quan điểm, nghiêng về hướng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa của Fed. Số việc làm phi nông nghiệp tăng 57.000 trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 115.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2% và số việc làm tháng 4-5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000. Dữ liệu này đủ yếu để đẩy đồng đô la xuống thấp hơn và kéo lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm xuống 4,465%. Thế nhưng, chưa đủ rõ ràng để buộc Fed phải thay đổi chính sách ngay lập tức vì tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn vẫn cho thấy số lượng sa thải còn hạn chế. Các nhà giao dịch đã đẩy cuộc tranh luận về việc tăng lãi suất sang thời điểm xa hơn trên đường cong lãi suất, với kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách hơn nữa được đẩy sang tháng 12 thay vì tháng 10.

Tình hình eo biển Hormuz hiện nay với lưu lượng giao thông thấp hơn, chứ không phải là một điểm nghẽn. Lưu lượng giao thông hàng ngày đã ổn định ở mức từ 30 đến 60 lượt tàu qua lại trong bảy ngày qua, với trung bình 40 tàu mỗi ngày trong tuần này. Thế nhưng, vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về việc cần có sự chấp thuận của bên nào để đi qua eo biển. Iran tiếp tục khẳng định quyền quản lý giao thông, trong khi lực lượng Mỹ đã thông báo cho các thủy thủ rằng không quốc gia nào có quyền đóng cửa hoặc kiểm soát tuyến đường thủy này.