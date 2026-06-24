Giá vàng 'bất động' dù thế giới sắp 'thủng' đáy 4.000 USD/ounce

Hôm qua và hôm nay 24.6, giá vàng thế giới giảm đáng kể, song giá vàng trong nước điều chỉnh không tương xứng.

Hôm nay, giá vàng thế giới thường xuyên duy trì giảm vài chục USD/ounce so với giá đóng cửa phiên trước.

Tại thời điểm 16 giờ 31 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay là 4.069,4 USD/ounce, giảm 40,9 USD (tương đương 0,99%). Dù vậy, giá vàng miếng SJC đứng im nguyên ngày ở 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính từ đầu tháng tới nay, giá vàng đã giảm 12 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Theo tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân, sự vận động chưa đồng pha giữa 2 thị trường xuất phát từ nhiều yếu tố mang tính cấu trúc của thị trường vàng Việt Nam.

Nguồn cung vàng miếng, đặc biệt là vàng SJC, vẫn chịu sự quản lý chặt chẽ nên khả năng điều tiết cung - cầu theo biến động quốc tế còn hạn chế. Khi giá thế giới giảm đột ngột, giá trong nước thường có độ trễ nhất định trước khi phản ánh đầy đủ.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh vàng thường có xu hướng điều chỉnh giá thận trọng trong những phiên biến động mạnh. Nếu giảm giá quá nhanh theo đà thế giới, trong khi giá quốc tế hồi phục trở lại ngay sau đó, doanh nghiệp có thể đối mặt với rủi ro tồn kho và chênh lệch giá lớn. Vì vậy, mức giảm thường được thực hiện từng bước để đánh giá xu hướng thị trường.

"Tỷ giá USD/VND hiện vẫn duy trì ở vùng tương đối cao. Khi quy đổi giá vàng quốc tế sang tiền đồng, tác động giảm từ giá vàng thế giới bị triệt tiêu một phần bởi yếu tố tỷ giá, khiến mức giảm thực tế của vàng trong nước thấp hơn mức giảm tính theo USD.

Ngoài ra, nhu cầu nắm giữ vàng của người dân vẫn khá ổn định trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư coi vàng là tài sản phòng ngừa rủi ro dài hạn. Điều này giúp thị trường trong nước duy trì mặt bằng giá cao hơn đáng kể so với giá quy đổi quốc tế", ông Nhân nói.

Chênh lệch giá vàng hơn 17 triệu/lượng

Nửa tháng trước, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp mạnh chỉ còn khoảng 6 - 7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, khoảng cách này liên tục bị kéo giãn. Mức chênh hiện tại là trên 17 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 17 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Theo ông Nhân, tình trạng này cho thấy, yếu tố cung - cầu nội địa đang tác động mạnh hơn so với diễn biến giảm của thị trường quốc tế. Khó kỳ vọng chênh lệch sẽ nhanh chóng quay về mức 6 - 7 triệu đồng/lượng nếu chưa có những thay đổi đáng kể về cung - cầu và cơ chế vận hành thị trường.

"Để đưa giá vàng trong nước giảm về quanh mức 136 - 137 triệu đồng/lượng như cách đây gần 2 tuần, cần hội tụ đồng thời 2 điều kiện: giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh đáng kể và mức chênh lệch giá trong nước và thế giới co hẹp về vùng thấp như giai đoạn trước. Đây là kịch bản có thể xảy ra nhưng chưa phải là kịch bản có xác suất cao nhất ở hiện nay", ông Nhân nói.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), cũng nhìn nhận, về lý thuyết, thời gian tới, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có thể thu hẹp nếu giá thế giới giảm sâu hơn, nguồn cung trong nước được cải thiện và nhu cầu đầu cơ suy giảm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản phòng vệ vẫn còn lớn, việc nhanh chóng quay trở lại mức chênh lệch thấp khoảng 6 - 7 triệu đồng/lượng không phải chuyện dễ xảy ra.

Với việc mua vàng, bạc thời điểm này, ông Huy lưu ý, cần phân biệt rõ mục tiêu đầu tư. Các nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn khi tham gia thị trường sẽ phải đối mặt với rủi ro biến động lớn, áp lực điều chỉnh bất ngờ và nguy cơ thua lỗ nếu sử dụng đòn bẩy hoặc tâm lý đầu tư theo đám đông.

Ngược lại, với nhà đầu tư dài hạn hoặc có nhu cầu tích sản, các nhịp điều chỉnh của thị trường là cơ hội để từng bước mua vào với tỷ trọng phù hợp.