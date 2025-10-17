Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng biến động mạnh, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra

Thanh Xuân
Thanh Xuân
17/10/2025 17:56 GMT+7

Chiều 17.10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TP.HCM, Đồng Nai) ban hành công văn gửi Thanh tra, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an, Thuế TP.HCM và tỉnh Đồng Nai về phối hợp công tác thanh, kiểm tra hoạt động thị trường vàng miếng khi giá biến động mạnh.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, từ cuối tháng 8 đến nay, giá vàng thế giới và giá vàng miếng trong nước liên tục tăng qua từng ngày, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó. Đến ngày 17.10, giá vàng thế giới ở mức 4.359,5 USD/ounce, tăng 27,8% so với thời điểm cuối tháng 8 và giá bán vàng miếng do Công ty SJC niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng, tăng 18,3% so với thời điểm cuối tháng 8. Chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và giá vàng thế giới theo quy đổi ở mức khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động mạnh, cơ quan chức năng vào cuộc- Ảnh 1.

Giá vàng biến động mạnh, các cơ quan chức năng vào cuộc

ẢNH: NGỌC THẠCH

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng tăng cao liên tục thời gian qua xuất phát từ giá vàng thế giới không ngừng tăng mạnh, ảnh hưởng bởi diễn biến kinh tế toàn cầu và các yếu tố như chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ, và sự suy yếu của USD. Đồng thời, tâm lý kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung vàng bị hạn chế đã khiến người dân đổ xô vào mua vàng. Ngoài ra, không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025 ngày sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 34/2025 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232.

Trước diễn biến giá vàng thế giới và trong nước đang biến động tăng mạnh liên tục, để thị trường vàng trên địa bàn diễn biến tích cực và không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế và công tác triển khai thực hiện các quy định của Nghị định 232 và Thông tư 34; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đề nghị các quý cơ quan tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng, quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng và hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, với các nhiệm vụ về phối hợp thanh tra, kiểm tra; phối hợp trao đổi thông tin và công tác truyền thông. 

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường. Đặc biệt trong những lúc thị trường biến động và tiềm ẩn rủi ro gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi.

