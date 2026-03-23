Giá vàng cao hơn thế giới 30 triệu/lượng, người mua đối mặt rủi ro kép

Giá vàng "rơi" 5 triệu, được mua không giới hạn

Hôm nay 23.3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng tới 6 lần, với 4 nhịp giảm và 2 nhịp tăng. So với chốt tuần qua, giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện giảm 5 triệu đồng, mua vào 163 triệu đồng và bán ra 166 triệu đồng.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 24,9 triệu đồng.

Người dân đổ xô đi mua vàng khi giá giảm trong ngày 23.3 ẢNH: ĐAN THANH

Giá giảm mạnh trong ngày khiến nhiều người đổ xô đi mua vàng. Loạt cửa hàng cho người dân mua không giới hạn. Đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết, hôm nay, lượng người mua áp đảo người bán. Tùy lượng khách hàng mà các cửa hàng trong hệ thống của Phú Quý cân đối số vàng bán ra.

"Đa phần khách hàng có nhu cầu mua số lượng ít nên cửa hàng có sẵn trả hàng ngay, bán theo nhu cầu của khách chứ không giới hạn số lượng khách được mua. Tuy nhiên, cũng có cửa hàng do lượng khách đông, chúng tôi giới hạn số lượng tối đa khách hàng được mua là 5 chỉ/người. 100% Phú Quý bán vàng vật chất trả ngay, không hẹn đơn trả xa", vị này cho biết.

Trong ngày, tùy thời điểm quy đổi, giá vàng trong nước thường xuyên chênh so với giá vàng thế giới trên dưới 30 triệu đồng/lượng. Có những thời điểm, mức chênh vượt 31 triệu đồng/lượng.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện nay cao hơn đáng kể giai đoạn trước. Điều này cho thấy, thị trường không chỉ đang phản ứng với biến động giá, mà còn bộc lộ những đặc thù trong cấu trúc vận hành.

Mức độ liên thông giữa thị trường trong nước và quốc tế còn hạn chế. Khi chưa có cơ chế điều tiết linh hoạt để cân bằng hai chiều, giá vàng nội địa có thể vận động theo quỹ đạo riêng, đặc biệt trong những thời điểm yếu tố tâm lý đóng vai trò chi phối.

Đánh giá mức chênh lệch 30 triệu đồng/lượng là biến động bất thường, chuyên gia kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, ngoài khía cạnh thị trường vàng nội địa còn thiếu sự liên thông chặt chẽ với thị trường quốc tế, một nguyên nhân khác là giá quốc tế giảm nhưng cầu nội địa tăng.

Từ lâu, vàng vẫn được người dân coi là sản trú ẩn an toàn. Khi giá vàng thế giới giảm, thị trường trong nước lại ghi nhận xu hướng mua vào khi giá thấp. Nhu cầu nội địa tăng khiến giá trong nước không giảm tương ứng với mức giảm của thế giới mà vẫn duy trì ở mức cao.

"Ngoài ra, yếu tố tỷ giá đóng vai trò then chốt trong việc duy trì khoảng cách lớn giữa giá trong nước và thế giới. Khi tỷ giá chịu áp lực tăng do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao, dòng vốn toàn cầu biến động, cơ quan điều hành thường phải ưu tiên ổn định tỷ giá và dự trữ ngoại hối. Điều này khiến thị trường trong nước lệch pha với thế giới", vị này lý giải.

Người mua vàng đối mặt rủi ro kép

Nhiều chuyên gia đánh giá, việc giá vàng trong nước duy trì mức chênh lệch rất cao so với thế giới là tín hiệu rủi ro rõ ràng đối với nhà đầu tư cá nhân.

Theo ông Nhân, khi mua vàng ở mức giá nội địa cao vượt xa giá trị quốc tế quy đổi, nhà đầu tư thực chất đang trả thêm một khoản "premium" lớn. Khoản chênh lệch này không có gì đảm bảo sẽ được duy trì lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh cơ quan quản lý có thể can thiệp hoặc khi cung - cầu thay đổi. Khi đó, người mua sẽ chịu rủi ro kép: giá thế giới giảm và chênh lệch bị thu hẹp.

Ở bối cảnh hiện tại, người mua vàng có thể đối mặt khá nhiều rủi ro ẢNH: ĐAN THANH

Ngoài ra, yếu tố thanh khoản và tâm lý thị trường đang có dấu hiệu suy yếu. Sau các nhịp biến động mạnh, dòng tiền đầu cơ thường rút nhanh, khiến việc "lướt sóng" trở nên rủi ro hơn đáng kể. Những người mua ở vùng giá cao có thể rơi vào trạng thái "kẹt hàng" nếu thị trường điều chỉnh sâu hơn dự kiến.

Cũng cần đặc biệt lưu ý đặc thù của thị trường vàng Việt Nam - vốn chịu sự điều tiết chặt chẽ theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Điều này khiến giá vàng trong nước không hoàn toàn vận động theo cơ chế thị trường tự do, mà có thể biến động mạnh khi chính sách thay đổi, nhất là liên quan đến nguồn cung vàng miếng.

Ông Nhân đưa lời khuyên, ở thời điểm này, nhà đầu tư nên chuyển từ tư duy đầu cơ ngắn hạn sang quản trị rủi ro. Cụ thể là, hạn chế mua đuổi ở vùng chênh lệch cao; nếu có nhu cầu tích trữ, nên giải ngân từng phần và ưu tiên các nhịp điều chỉnh sâu; đồng thời theo dõi sát tín hiệu chính sách và diễn biến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.