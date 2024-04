Giá vàng chao đảo, USD tăng mạnh

Giá vàng đặt cọc đấu thầu cao hơn thế giới 8,36 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong sáng ngày 22.4 biến động mạnh xung quanh những thông tin đấu thầu vàng từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo kế hoạch, hôm qua 22.4 là phiên đấu thầu vàng đầu tiên sau 11 năm. Thị trường "nín thở" chờ đợi. Thế nhưng đến khoảng hơn 9 giờ, NHNN công bố hủy đấu thầu vàng do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc.

Giá vàng biến động theo thông tin đấu thầu vàng miếng NGỌC THẮNG

Trước đó, NHNN thông báo đấu thầu 16.800 lượng vàng, giá tính đặt cọc là 81,8 triệu đồng/lượng. Sau đó, NHNN công bố sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng vào ngày 23.4, giá tính đặt cọc còn 80,7 triệu đồng/lượng (tức giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với mức giá nhận tiền cọc trước đó). Đây cũng là mức giá mua vào của các đơn vị kinh doanh vàng trên thị trường. Mức giá tính đặt cọc này cao hơn giá vàng thế giới 8,36 triệu đồng/lượng.

Những thông tin trên khiến giá vàng miếng SJC đột ngột giảm mạnh từ 1 - 1,7 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 80,3 triệu đồng, bán ra 82,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào 80,15 triệu đồng, bán ra 82,75 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 80,35 triệu đồng, bán ra 82,75 triệu đồng/lượng… Trong đó, giá mua vào của các đơn vị có chiều hướng giảm mạnh hơn so với bán ra. Cứ tưởng đà rơi còn tiếp tục thì ngay sau đó, giá vàng từ từ quay đầu tăng lại 600.000 - 700.000 đồng mỗi lượng. Giá mua - bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC lên lại 81 - 83,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji lên 81 - 83,45 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu lên lại 80,95 - 83,35 triệu đồng… Như vậy, giá vàng trong ngày ghi nhận mức giảm từ 500.000 - 650.000 đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm hơn nửa triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào với giá 74 triệu đồng, bán ra 76 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào 74,85 triệu đồng, bán ra 76,55 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng có mức cao hơn giá mua vào 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn có giảm theo giá kim loại quý trên thị trường quốc tế. Vàng quốc tế đã giảm gần 40 USD/ounce so với buổi sáng, xuống 2.353 USD/ounce. Giá vàng nhẫn cao hơn thế giới ở mức 3,6 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng miếng SJC đắt hơn lên 11,1 triệu đồng/lượng.

Đại diện Công ty SJC cho biết lực bán vàng xuất hiện mạnh đầu ngày khiến giá giảm mạnh, đặc biệt là giá mua với mức giảm gần 2 triệu đồng/lượng. Thế nhưng ngay sau đó lực mua vàng lẻ trên thị trường xuất hiện dẫn đến giá hồi phục. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, nhận xét giá vàng trong nước chịu sự tác động từ thông tin đấu thầu vàng của NHNN. Giá vàng thế giới xuống 40 USD/ounce (tương đương khoảng 1,2 triệu đồng/lượng) nhưng giá trong nước không xuống nhiều. Từ nay cho đến trước thời điểm đấu thầu, giá vàng sẽ ở trạng thái "chờ đợi". Hiện nay chưa rõ có bao nhiêu thành viên sẽ tham gia đợt đấu thầu, cũng như lượng vàng trúng thầu sẽ mua bán cho ai… Hơn nữa, thị trường còn chờ mức giá đấu thầu vàng vào ngày 23.4 như thế nào thì mới có bước tiếp theo.

Giá USD trong ngân hàng lập đỉnh mới

Hôm qua, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do NHNN công bố ở mức 24.272 đồng, tăng 12 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Áp dụng biên độ +/- 5%, hiện tỷ giá USD các NH thương mại được phép giao dịch là từ 23.058 - 25.486 đồng/USD. Trong ngày, đồng loạt các NH cũng tăng giá giao dịch USD lên sát mức trần theo quy định. Cụ thể, Vietcombank tăng từ 13 - 15 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.175 đồng và bán ra lên 25.485 đồng/USD; Eximbank tăng 20 đồng ở chiều mua, lên 25.240 đồng và bán ra tăng 13 đồng, lên 25.485 đồng/USD. BIDV cũng tăng 20 đồng khi mua vào 25.185 đồng và bán ra 25.485 đồng/USD... Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay trong hệ thống NH. Tương tự, giá USD tự do cũng tiếp tục tăng, giá mua vào 25.770 đồng và bán ra 25.870 đồng/USD.

Ngân hàng tăng giá USD kịch trần

Giá USD thế giới tiếp tục đi lên. Chỉ số USD-Index trong hôm qua quay trở lại lên trên 106 điểm và đây là mức cao nhất trong hơn 5 tháng qua. Đồng bạc xanh đã tăng cao liên tục sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu 2% của NH trung ương. Bên cạnh đó, giá USD còn bị tác động bởi căng thẳng Iran - Israel và những dấu hiệu và có thể báo trước tình hình địa chính trị ngày càng phức tạp ở Trung Đông.

Vì vậy, áp lực từ đồng bạc xanh lên tỷ giá hối đoái của nhiều nước, trong đó có VN vẫn rất lớn. NHNN đã chỉ rõ những nguyên nhân khiến tỷ giá USD/VND từ đầu năm đến nay biến động mạnh. Đó là việc giá USD thế giới tăng cao. Trong khi đó, nhu cầu xuất nhập khẩu của VN lớn nên chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của USD. Đồng thời, VN giảm lãi suất (LS) trong khi cả thế giới tăng nên LS tiền đồng đang thấp hơn so với USD, tạo tâm lý cho các NH thương mại và thị trường đẩy tỷ giá tăng lên… Lãnh đạo NHNN đã nhấn mạnh LS và tỷ giá là bài toán phải tính toán hài hòa cả hiện nay và trong tương lai. Việc quản lý tỷ giá cần đảm bảo ổn định nhưng không cố định, lên xuống phù hợp, tránh tác động của thế giới, giảm chấn tác động, tạo sự cân đối hài hòa.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) cho rằng việc Fed chần chừ giảm LS và diễn biến các cuộc xung đột trên thế giới trở nên căng thẳng đã gây áp lực lớn lên đồng tiền của nhiều nước, trong đó có VN. Thậm chí nếu áp lực này kéo dài thì tỷ giá hối đoái của VN có thể tăng hơn nữa. Lúc này bắt buộc phải cho tiền đồng mất giá tương đối với USD và hạn chế dùng dự trữ ngoại hối để bình ổn. Dự trữ ngoại hối của VN không có nhiều và việc dùng trong thời điểm này cũng không có nhiều tác dụng. Nếu chúng ta vẫn kiên trì duy trì tỷ giá ổn định bằng việc tung dự trữ ngoại hối thì do áp lực cán cân thanh toán lớn, sẽ đến lúc dự trữ ngoại hối cạn kiệt. "Điều hành chính sách trong tình huống này buộc phải đánh đổi và hy sinh mục tiêu tỷ giá trong ngắn hạn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nếu giữ ổn định tỷ giá thì có thể phải tăng LS trở lại là ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế", ông Huân phân tích.