Giá vàng có lên tới 100 triệu đồng/lượng?

Tăng kỷ lục

Ngày 14.3, giá vàng xác lập mức cao kỷ lục mới khi tăng 1,4 triệu đồng mỗi lượng, các đơn vị kinh doanh mua vào vàng miếng SJC với giá 94,3 triệu đồng, bán ra 95,8 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng vượt mức 96 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 94,9 triệu đồng, bán ra 96,4 triệu đồng, mức giá cao nhất trên thị trường. Kế đến là Công ty Phú Quý có giá mua vào vàng nhẫn 94,7 triệu đồng, bán ra 96,2 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vàng nhẫn với giá 94,8 triệu đồng, bán ra 96,1 triệu đồng. Công ty SJC mua 94 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn, bán ra 95,6 triệu đồng…

Khách hàng bán vàng chốt lời khi giá tăng cao kỷ lục ngày 14.3 Ảnh: Thanh Xuân

Như vậy, giá vàng miếng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu tuần, nâng mức tăng so với đầu năm lên 11,4 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 13,5%. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu tuần, nâng mức tăng lên 12,1 triệu đồng/lượng (tăng 14,4%) so với đầu năm.

Giá vàng tăng cao kỷ lục khiến thị trường trở nên nhộn nhịp hơn. Nhiều người mang vàng ra bán khi mức giá mua vào của các công ty kinh doanh lên kỷ lục 94,1 - 94,3 triệu đồng/lượng.

Bà Anh Chiêu (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mang vàng ra bán chốt lời để mua nhà cho biết 3 lượng vàng miếng SJC bà mua giá khoảng 83 triệu đồng/lượng, nay Công ty SJC mua vào giá 94,1 triệu đồng/lượng, lời hơn 33 triệu đồng. Tuy nhiên, bà vẫn chưa bán ra số lượng vàng nhẫn đang có. "Đầu tháng 2, mẹ con tôi đã mua 8 chỉ vàng nhẫn với giá 90,8 triệu đồng/lượng, nay cũng có lời nhưng tôi kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục tăng lên mức 100 triệu đồng/lượng nên chưa bán", bà chia sẻ.

Ghi nhận tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM) ngày 14.3, nhiều khách hàng đến bán vàng với khối lượng lớn, từ 5 - 30 lượng/người. Ở quầy mua vào, đặc biệt là vàng nhẫn, cũng đông không kém. Trao đổi với một số người đang chờ mua, tất cả đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng thêm vài triệu đồng nữa, có thể lên 100 triệu đồng/lượng. Do lượng khách hàng tăng mạnh nên Công ty SJC không thực hiện bán vàng đăng ký trực tuyến mà tùy vào số lượng vàng mua vào nhiều hay ít. Riêng với vàng nhẫn, công ty hạn chế, chỉ bán cho mỗi người 1 chỉ.

Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu bán cho mỗi khách hàng 1 chỉ, không bán vàng miếng SJC vì không có vàng; hệ thống cửa hàng PNJ không có vàng nhẫn và vàng miếng SJC để bán… Trong khi đó, việc đăng ký mua vàng trực tuyến tại 4 ngân hàng bán vàng miếng SJC gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank không thành công vì chi nhánh đã nhận đủ số lượng khách hàng đăng ký trong ngày.

Giá vàng đạt đỉnh mà mua vào lúc này thì mức độ rủi ro sẽ cao nên người tiêu dùng cần cân nhắc.

Ông Huỳnh Trung Khánh (Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN)

Khả năng 100 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng theo giá thế giới. Hôm qua, giá kim loại quý thế giới không ngừng tăng, vượt lên mức kỷ lục 3.004 USD/ounce, tăng 70 USD/ounce chỉ qua một ngày. Nếu tính trong 1 tháng trở lại đây, vàng thế giới đã tăng giá 107 USD/ounce, tương đương tăng thêm 3,7% và tăng 830 USD/ounce trong vòng 1 năm trở lại đây, tương đương 38,1%.

Với tốc độ tăng giá khá mạnh của vàng thế giới, nhóm chuyên gia chiến lược hàng hóa tại tập đoàn dịch vụ tài chính Macquarie (Úc) đã cập nhật dự báo giá vàng năm 2025 sẽ tăng lên mức cao nhất là 3.500 USD/ounce vào quý 3. Mức dự báo mới này bằng với mức cao nhất mọi thời đại đã điều chỉnh theo lạm phát của vàng được thiết lập vào tháng 1.1980. Trước đó, một số tổ chức cho rằng vàng sẽ lên 3.000 - 3.200 USD/ounce trong năm nay.

Trong nước, kỳ vọng giá vàng lên 100 triệu đồng/lượng đang hun nóng thị trường. Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho rằng giá thế giới có thể sẽ lên 3.040 USD/ounce do hưởng lợi từ căng thẳng thương mại giữa các nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu của các đối tác và động thái trả đũa của những nước này đối với Mỹ khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng lạm phát leo thang. Vì thế, dòng tiền tìm nơi trú ẩn vào vàng. Tuy nhiên, khi giá vàng tăng quá mạnh trong thời gian ngắn thì đây là rủi ro khi những yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá có sự thay đổi, cũng như trạng thái chốt lời trên thị trường thế giới sẽ khiến giá quay đầu giảm.

"Với dự báo giá vàng thế giới tăng cao, giá trong nước có thể lên 98 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên người mua vàng nên thận trọng nếu không dễ mua trên đỉnh", ông Dương Anh Vũ cho hay.

Tương tự, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, thừa nhận mức giá vàng 3.000 USD/ounce đã được thị trường kỳ vọng nhưng không ngờ lại xuất hiện nhanh như vậy. Những chính sách khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ thuế quan đến vấn đề Ukraine… là nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh.

"Trong bối cảnh tình hình bất ổn, chứng khoán cũng như thị trường tiền số giảm mạnh thì vàng được lựa chọn là kênh an toàn. Giá 3.000 USD/ounce chỉ là mức tâm lý nên có khi còn lên cao hơn. Một số tổ chức thế giới điều chỉnh mức dự báo giá vàng lên cao hơn trước là dựa vào tốc độ tăng giá của vàng thế giới hiện khá nhanh, cao hơn so với đầu năm 13%, trong khi kim loại quý năm 2024 tăng 27%. Như vậy, nếu năm 2025 vàng tăng tương ứng mức tăng của năm 2024 thì cũng lên 3.500 USD/ounce", ông Khánh dự báo.

Thực tế, với mức 3.000 USD/ounce, quy đổi theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế phí các loại thì rơi vào khoảng 93 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC và nhẫn hiện xoay quanh mức 96 triệu đồng/lượng.

"Vấn đề ở đây là khi thị trường kỳ vọng giá cao hơn và không chịu bán sẽ tác động đến nguồn cung cầu vàng trên thị trường. Thường khi giá vàng ở mức cao, lực bán vàng chốt lời sẽ tăng lên, tạo nguồn cung cho thị trường. Lúc này nếu xuất hiện lực mua thì sẽ giải quyết được cung cầu. Thế nhưng khi người nắm giữ vàng kỳ vọng giá lên và không bán thì cung không đủ cầu, chắn chắn giá vàng trong nước sẽ lên cao hơn thế giới", ông Khánh phân tích và tính toán: Vàng trong nước đắt hơn thế giới hiện khoảng 3 triệu đồng/lượng nhưng quá khứ có lúc lên 10 - 20 triệu đồng/lượng.

Yếu tố này cũng có thể làm giá trong nước tăng nhanh hơn, có thể lên mức 100 triệu đồng/lượng. Trong trường hợp các ngân hàng thương mại (bán vàng khi mua từ Ngân hàng Nhà nước) can thiệp thị trường, tạo nguồn cung thì giá trong nước sẽ biến động theo thế giới mà không tăng mức chênh lệch giữa trong và ngoài nước, hay trở nên đắt đỏ như trước. "Giá vàng đạt đỉnh mà mua vào lúc này thì mức độ rủi ro sẽ cao nên người tiêu dùng cần cân nhắc", ông Huỳnh Trung Khánh cho hay.