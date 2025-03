Giá vàng hôm nay 13.3.2025: Vàng nhẫn tiến sát 95 triệu đồng

Sáng 13.3, giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao và lập kỷ lục mới. Giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 92,5 triệu đồng, bán ra 94,2 triệu đồng, tăng 700.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng lập kỷ lục mới khi tăng thêm 700.000 đồng và được mua bán bằng giá vàng miếng, ở mức 91,8 triệu đồng/lượng chiều mua và chiều bán ra lên 94,2 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng bạc khác cũng đồng loạt đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên cao như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận mua vàng nhẫn là 92,7 triệu đồng, bán ra 94,2 triệu đồng, tăng 500.000 đồng; Công ty Doji mua vào 93 triệu đồng và bán ra là 94,5 triệu đồng, tăng thêm 500.000 đồng và đây cũng là mức kỷ lục mới của vàng nhẫn trong nước...

Giá vàng sáng 13.3 tăng vọt lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Biến động trong nước xuất phát từ giá vàng thế giới tăng mạnh lên 2.937 USD/ounce, cao hơn hôm qua 25 USD. Theo báo cáo của Cục Thống kê lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,2% so với tháng 1 và tăng 2,8% so với cùng kỳ, đều thấp hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm. Không tính giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số CPI lõi cũng tăng 0,2% so với tháng 1, thấp hơn dự báo tăng 0,3% của các chuyên gia. So với cùng kỳ, CPI lõi tăng 3,1%, cũng thấp hơn dự báo tăng 3,2% của các chuyên gia.

Báo cáo CPI được đưa ra ngay thời điểm bước ngoặt đối với nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính. Gần đây, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi Tổng thống Donald Trump leo thang cuộc chiến thương mại và giới đầu tư lo ngại về nguy cơ suy thoái. Báo cáo lạm phát hạ nhiệt đã giúp thị trường chứng khoán hồi phục khi nhà đầu tư giảm bớt lo lắng. Dù vậy, những bất ổn về kinh tế thế giới vẫn còn đó khiến kim loại quý vẫn được chọn làm nơi trú ẩn an toàn.