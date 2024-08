Giá vàng có thể lên 3.000 USD/ounce

Theo ông Heng Koon How, kể từ khi bứt phá liên tục trên mức 2.000 USD một ounce vào cuối năm 2023, giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bất chấp các biến động gần đây trên thị trường toàn cầu với việc tháo gỡ các giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên, vàng vẫn là nơi trú ẩn ổn định. Giá vàng hầu như không thay đổi so với khoảng 2.500 USD một ounce, tăng 25% so với mức 2.000 USD vào tháng 1. "Vàng cho thấy tiềm năng tươi sáng và giá vàng có thể tăng lên 2.700 USD một ounce vào giữa năm 2025 và có khả năng đạt 3.000 USD một ounce sau đó trong thời gian dài", ông Heng Koon How cho hay.

Giá vàng dự báo tăng trong thời gian tới NGỌC THẠCH

Ông Heng Koon How cho rằng, hai yếu tố chính đã góp phần vào xu hướng trên kể từ cuối năm ngoái, đó là nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và động thái mua mạnh của các ngân hàng trung ương. Dự kiến việc cắt giảm lãi suất toàn cầu là yếu tố thứ ba thúc đẩy nhu cầu vàng trong những tháng tới.

Động lực đầu tiên thúc đẩy giá vàng đến từ sự bất ổn ngày càng tăng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu với hai cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu và Trung Đông. Những bất ổn địa chính trị này đã hỗ trợ hoạt động mua vàng như là kênh trú ẩn an toàn. Cùng với sự mất giá của đồng nội tệ, đã có báo cáo trong ngành về việc các nhà đầu tư bán lẻ mua mạnh các sản phẩm vàng vật chất như vàng miếng và vàng cục để phòng ngừa bất ổn ngày càng tăng.

Thêm vào đó, yếu tố thứ hai là phân bổ dự trữ mạnh vào vàng của các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi (EM) và châu Á. Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của thế giới với việc phân bổ mạnh vào vàng. Theo cập nhật của Hội đồng Vàng Thế giới, tính đến tháng 5.2024, lượng vàng chính thức mà Trung Quốc nắm giữ hiện đã tăng lên khoảng 2.300 tấn, xấp xỉ đạt 5% tổng dự trữ. Đây là mức tăng khoảng 20% so với mức 1.900 tấn chỉ hai năm trước vào năm 2022.

Nhìn chung, điều đáng chú ý là lượng vàng trung bình mà các ngân hàng trung ương các thị trường mới nổi và châu Á nắm giữ chiếm ít hơn 5% bảng cân đối kế toán của họ, so với các ngân hàng trung ương thị trường phát triển (DM) và châu Âu, những nơi nắm giữ vàng trung bình chiếm 10% hoặc hơn trong dự trữ của họ. Chẳng hạn, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện nắm giữ khoảng 8.100 tấn vàng, khoảng 625 tỉ USD theo giá giao ngay hiện tại là khoảng 2.400 USD/ounce. Con số này chiếm khoảng 9% trong tổng bảng cân đối kế toán trị giá 7.200 tỉ USD của Mỹ.

Với rủi ro gia tăng về xung đột thương mại toàn cầu và các lệnh trừng phạt, các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi và châu Á sẽ có động lực mạnh mẽ để bắt kịp các ngân hàng trung ương thị trường phát triển và phân bổ nhiều dự trữ hơn vào vàng. Trên thực tế, một cuộc khảo sát gần đây của Hội đồng Vàng Thế giới về các ngân hàng trung ương toàn cầu đã kết luận rằng một lý do chính khiến các ngân hàng trung ương thị trường mới nổi phân bổ nhiều hơn vào vàng là vì vàng được coi là miễn nhiễm với rủi ro thanh toán bằng USD và rủi ro trừng phạt.

Ngoài hai động lực tích cực nêu trên, còn có một yếu tố thứ ba dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu vàng trong những tháng tới, đó là chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed sẽ là động lực tích cực cho đầu tư vàng. Trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đang giảm dần gần đây và thị trường việc làm tại Mỹ suy yếu, hiện có sự đồng thuận rằng Fed có thể sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9.2024. Cụ thể, chúng ta có thể kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 0,25% tại mỗi cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tháng 9 và tháng 12. Sau đó, Fed sẽ cắt giảm 1% trong suốt năm 2025, với tốc độ 0,25% mỗi quý. Các tổ chức sẽ tiếp tục mua vàng trong những tháng tới. Một biện pháp chính để các tổ chức mua vàng là thông qua các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng (ETF). Lượng nắm giữ của các ETF như vậy dự kiến sẽ tăng trở lại trong những tháng tới khi hoạt động mua của các tổ chức trở lại.

Với mức dự báo giá vàng lên 2.700 USD/ounce vào năm 2025 và 3.000 USD/ounce sau đó, tức kim loại quý sẽ còn tăng thêm từ 200 - 500 USD/ounce so với mức giá hiện nay (khoảng 2.500 USD/ounce).