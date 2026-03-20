Giá vàng có thể 'rơi' về vùng 160 triệu đồng/lượng?

Giá vàng thế giới vừa có nhịp điều chỉnh giảm rất mạnh, kéo theo đà giảm sâu của giá vàng trong nước. Từ vùng giá khoảng 5.400 USD/ounce đầu tháng, ngày 19.3, giá vàng thế giới thấp nhất ghi nhận chỉ 4.502 USD/ounce.

Lúc 11 giờ 21 hôm nay 20.3, giá vàng ở mức 4.719 USD/ounce, tăng 70,1 USD/ounce (tương đương 1,51%) so với giá chốt phiên trước đó.

Trong nước, giá vàng miếng SJC ngay lập tức giảm ngay 7,5 triệu đồng/lượng ngày 19.3. Ngày 20.3, giá vàng giảm đầu giờ, sau đó tăng dần lên, hiện đang tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt ngày 19.3 (mua vào 173,1 triệu đồng/lượng và bán ra 176,1 triệu đồng/lượng).

So với giá đỉnh trong tháng ghi nhận ngày 2.3, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 14,8 triệu đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), nhìn nhận, sau chu kỳ tăng kéo dài, nhịp điều chỉnh sâu của giá vàng ngày 19.3 không nằm ngoài quy luật vận động của thị trường.

Áp lực giảm chủ yếu đến từ nhiều yếu tố như: định hướng duy trì lãi suất cao của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khiến dòng vốn ưu tiên các tài sản sinh lợi; sự phục hồi của đồng đô la Mỹ, làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng trên phạm vi toàn cầu.

Cuối cùng là yếu tố kỹ thuật, sau khi đạt vùng giá cao lịch sử, thị trường xuất hiện làn sóng chốt lời quy mô lớn, đặc biệt từ các quỹ đầu tư.

Theo chuyên gia vàng Chu Phương, diễn biến giảm mạnh của giá vàng lần này chủ yếu phản ánh tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư trước các thông tin vĩ mô và địa chính trị. Việc đồng USD tăng giá trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Mỹ và Iran kéo dài, cùng áp lực lạm phát quay trở lại, khiến Fed khó có thể sớm hạ lãi suất.

Việc thị trường đêm 19.3 có nhịp giảm về dưới đường trung bình động 100 ngày (vùng 4.600/ounce) là tín hiệu cảnh báo rủi ro trong ngắn hạn. Các quỹ lớn hiện nay liên tiếp có thêm các phiên bán, gây ảnh hưởng tới tâm lý thị trường chung, làm sâu sắc thêm đà giảm. "Nhà đầu tư nên hết sức thận trọng thời điểm này", bà Phương nói.

Chuyên gia thị trường bạc Nguyễn Khánh Long, phân tích, rạng sáng ngày 19.3, Fed một lần nữa dập tắt kỳ vọng của giới đầu tư khi quyết định giữ nguyên mức lãi suất điều hành. Những bình luận thận trọng từ Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng biểu đồ dự báo lãi suất (Fed Dot Plot) tháng 3 phát đi một tín hiệu lạnh lùng: Fed có thể chỉ hạ lãi suất đúng một lần trong năm 2026.

Việc Fed và hàng loạt ngân hàng T.Ư lớn (Anh, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Canada) neo giữ lãi suất, thậm chí Ngân hàng T.Ư Úc còn đi ngược dòng tăng lãi suất lên 4,1%, đã đẩy chi phí vốn lên mức cực đoan.

Khi các khoản vay đầu tư trở nên đắt đỏ, các quỹ đầu tư lớn buộc phải tái cơ cấu danh mục để quản trị rủi ro. Họ bán mọi thứ có thanh khoản cao, bao gồm cả vàng và bạc để bù đắp thua lỗ từ thị trường chứng khoán.

"Sự sụt giảm của giá vàng và bạc lúc này mang tính chất phản ứng cơ học của dòng tiền ngắn hạn do đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ được hưởng lợi tức thời, chứ không phản ánh sự suy yếu về giá trị nội tại hay cấu trúc cung - cầu của kim loại quý. Với vai trò là hầm trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị chưa có hồi kết, vàng và bạc vẫn đứng trước cơ hội trong dài hạn", ông Long nhận định.

Kịch bản nào cho giá vàng trong nước?

Theo ông Huy, đợt giảm giá vàng hiện tại mang tính chất điều chỉnh và tái cân bằng hơn là đảo chiều dài hạn. Trong nước, không loại trừ khả năng giá có thể giảm về vùng 160 triệu đồng/lượng.

Điều này có thể xảy ra nếu đồng thời xuất hiện các điều kiện như: lãi suất toàn cầu duy trì cao lâu hơn dự kiến, đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, và nhu cầu đầu tư suy yếu.

Nhà đầu tư vàng dài hạn có thể xem xét tích lũy từng phần khi giá điều chỉnh, nhưng tuyệt đối tránh mua dồn dập

Bà Phương phân tích, hiện nay, mặt bằng tỷ giá tại các ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao nên khả năng các doanh nghiệp hạ sâu giá vàng là không lớn.

Nếu giá vàng thế giới đi ngang, thị trường trong nước có thể phục hồi sớm hơn nhờ yếu tố tỷ giá. Trong trường hợp giá thế giới tăng trở lại, giá vàng trong nước sẽ phản ứng nhanh hơn. Nếu giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giá vàng trong nước có thể quanh mốc 170 triệu đồng/lượng.

Ông Huy khuyến cáo, bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét tích lũy từng phần khi giá điều chỉnh, nhưng tuyệt đối tránh mua dồn dập. Nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế đòn bẩy và quan sát thêm diễn biến từ Fed cũng như xu hướng của đồng đô la Mỹ.