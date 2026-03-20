Giá vàng tiếp tục 'rơi', giá bạc bật tăng

Mở cửa thị trường hôm nay, chỉ trong vòng 30 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng 2 lần. Nhịp điều chỉnh đầu, giá giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với chốt ngày 19.3, song nhịp điều chỉnh sau, giá nhích tăng.

Hiện, mỗi lượng vàng miếng SJC được mua vào ở 171,9 triệu đồng và bán ra 174,9 triệu đồng, giảm 600.000 đồng so với chốt ngày 19.3. Trong 2 ngày qua, giá mỗi lượng vàng miếng đã giảm 8,1 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là, nếu "xuống tiền" mua vàng ngày 18.3, đến nay người mua đã lỗ 11,1 triệu đồng mỗi lượng.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 16 triệu đồng.

Trái ngược diễn biến giá vàng, mở cửa thị trường hôm nay, giá bạc lập tức bật tăng. Từ khi mở cửa đến khoảng hơn 9 giờ, giá bán ra thường xuyên duy trì trên 76 triệu đồng/kg.

Tại thời điểm 8 giờ 52, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,769 triệu đồng - 2,855 triệu đồng, tăng 146.000 đồng - 151.000 đồng; bạc 1 kg là 73,840 triệu đồng - 76,113 triệu đồng, tăng 3,9 triệu đồng - 4 triệu đồng so với chốt ngày 19.3.

Lúc 8 giờ 56, giá bạc 1 lượng và 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra như sau: 2,769 triệu đồng - 2,855 triệu đồng, tăng 115.000 đồng - 119.000 đồng; bạc 1 kg có giá 73,839 triệu đồng - 76,113 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng - 3,15 triệu đồng so với chốt ngày 19.3.

So với mức giá đỉnh trong tháng là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 22 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ 2 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.679 USD/ounce, tăng 30,9 USD/ounce, tương đương 0,66%; giá bạc giao ngay ở mức 73,62 USD/ounce, tăng 0,93 USD/ounce, tương đương 1,28% so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng và bạc đang ghi nhận mức giảm mạnh và chạm đáy thấp nhất trong nhiều tuần qua. Các kim loại này bị bán tháo khi giới giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát khó kiểm soát, buộc các ngân hàng T.Ư phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo ông Tavi Costa, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Azuria Capital, dù vàng đang chịu áp lực từ điều kiện thanh khoản thắt chặt và kỳ vọng lãi suất thay đổi, song bối cảnh vĩ mô vẫn hỗ trợ mạnh mẽ trong dài hạn.