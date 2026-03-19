Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng, giá bạc giảm 'chóng mặt', mất ngay 7,5 triệu/lượng

Đan Thanh
19/03/2026 16:18 GMT+7

Chiều nay 19.3, giá vàng và giá bạc tiếp tục 'lao dốc'. Tổng trong ngày, giá vàng miếng SJC giảm tới 7,5 triệu đồng/lượng và giá bạc giảm khoảng 8 triệu đồng/kg so với chốt ngày 18.3.

Từ khi mở cửa thị trường hôm nay tới 15 giờ 11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã 3 lần điều chỉnh giảm giá vàng. Sau nhịp giảm 4,6 triệu đồng/lượng trong buổi sáng, buổi chiều giá vàng được điều chỉnh giảm thêm 2,9 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC hiện được mua vào 172,5 triệu đồng/lượng và bán ra 175,5 triệu đồng/lượng, tổng giảm 7,5 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 18.3.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay là mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng, giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 15,4 triệu đồng.

Từ đầu tháng đến nay, giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 25 triệu đồng

Suốt từ khi mở cửa thị trường hôm nay tới hiện tại, giá bạc cũng theo đà giảm liên tục. Tại thời điểm 15 giờ 47, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 kg là 71,387 triệu đồng - 73,6 triệu đồng, giảm 7,626 triệu đồng - 7,87 triệu đồng so với chốt ngày hôm qua.

Lúc 15 giờ 56, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra là 71,173 triệu đồng - 73,386 triệu đồng, giảm 8,3 triệu đồng - 8,5 triệu đồng so với chốt ngày 18.3.

So với mức giá đỉnh trong tháng ghi nhận ngày 2.3 là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 25 triệu đồng. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 16 giờ 03 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.712 USD/ounce, giảm 105,5 USD/ounce, tương đương 2,19%; giá bạc giao ngay ở mức 71,35 USD/ounce, giảm 3,86 USD/ounce, tương đương 5,13% so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận