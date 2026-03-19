Giá vàng, giá bạc giảm 'chóng mặt', mất ngay 7,5 triệu/lượng

Từ khi mở cửa thị trường hôm nay tới 15 giờ 11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã 3 lần điều chỉnh giảm giá vàng. Sau nhịp giảm 4,6 triệu đồng/lượng trong buổi sáng, buổi chiều giá vàng được điều chỉnh giảm thêm 2,9 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC hiện được mua vào 172,5 triệu đồng/lượng và bán ra 175,5 triệu đồng/lượng, tổng giảm 7,5 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 18.3.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay là mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng, giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 15,4 triệu đồng.

Từ đầu tháng đến nay, giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 25 triệu đồng ẢNH: ĐAN THANH

Suốt từ khi mở cửa thị trường hôm nay tới hiện tại, giá bạc cũng theo đà giảm liên tục. Tại thời điểm 15 giờ 47, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 kg là 71,387 triệu đồng - 73,6 triệu đồng, giảm 7,626 triệu đồng - 7,87 triệu đồng so với chốt ngày hôm qua.

Lúc 15 giờ 56, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra là 71,173 triệu đồng - 73,386 triệu đồng, giảm 8,3 triệu đồng - 8,5 triệu đồng so với chốt ngày 18.3.

So với mức giá đỉnh trong tháng ghi nhận ngày 2.3 là bán ra gần 99 triệu đồng/kg, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 25 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 16 giờ 03 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.712 USD/ounce, giảm 105,5 USD/ounce, tương đương 2,19%; giá bạc giao ngay ở mức 71,35 USD/ounce, giảm 3,86 USD/ounce, tương đương 5,13% so với chốt phiên giao dịch trước đó.