Kinh tế

Giá vàng, giá bạc 'lao dốc không phanh'

Đan Thanh
19/03/2026 10:24 GMT+7

Sáng nay 19.3, giá vàng và giá bạc đều 'lao dốc không phanh', giảm mạnh so với chốt ngày 18.3.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mỗi lượng vàng miếng SJC mua vào là 175,4 triệu đồng và bán ra 178,4 triệu đồng, giảm 4,6 triệu đồng so với chốt ngày 18.3.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay là mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng, giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 12,5 triệu đồng.

Người mua vàng từ đầu tháng tới nay đã lỗ khoảng 15,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa thị trường hôm nay, giá bạc cũng ngay lập tức giảm. Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,864 triệu đồng - 2,953 triệu đồng, giảm 99.000 đồng - 102.000 đồng; bạc 1 kg có giá 76,373 triệu đồng - 78,747 triệu đồng, giảm 2,64 triệu đồng - 2,72 triệu đồng. 

Lúc 8 giờ 33, giá bạc 1 lượng được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra là 2,857 triệu đồng - 2,945 triệu đồng, giảm 123.000 - 127.000 đồng; bạc 1 kg có giá 76,186 triệu đồng - 78,533 triệu đồng, giảm 3,28 triệu đồng - 3,39 triệu đồng so với chốt ngày 18.3.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 1 lượng và 5 lượng tại thời điểm 8 giờ 42 như sau: 2,885 triệu đồng - 2,984 triệu đồng và 14,425 triệu đồng - 14,92 triệu đồng; giảm 105.000 đồng - 108.000 đồng và 525.000 đồng - 540.000 đồng so với chốt ngày 18.3.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 54 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.855 USD/ounce, tăng 37,6 USD/ounce, tương đương 0,78%; giá bạc giao ngay ở mức 76,2 USD/ounce, tăng 0,99 USD/ounce, tương đương 1,32% so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Tin liên quan

Giá vàng đứng im 183 triệu đồng/lượng, giá bạc hơn 81 triệu đồng/kg

Giá vàng đứng im 183 triệu đồng/lượng, giá bạc hơn 81 triệu đồng/kg

Sáng nay 18.3, giá vàng đứng im, trong khi giá bạc giảm so với chốt ngày 17.3.

